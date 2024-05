Blog - Addictware

¿Cuánto tiempo dura un celular nuevo y cuándo debes cambiarlo?

Existe un término conocido como la obsolescencia programada, término que ha venido a relacionarse con los nuevos productos tecnológicos y cuánto tiempo duran vigentes en el mercado. Quizá este sea el mejor momento para saber si debes renocar tu smartphone y aprovechar las mejores promociones.

Según datos del INEGI y la IFT, en México hay más de 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares y las empresas cada año fabrican nuevos equipos con más y mejor tecnología. Si quieres adquirir el celular de tus sueños, checa este recopilatorio que hemos traído para ti con consejos de expertos sobre el tiempo de duración de tu teléfono para que tomes la mejor decisión de compra.

- Es fácil encontrar una razón para cambiar el celular. Quedó desactualizado, no rinde igual, no tiene 4G (o 5G, o 6G o lo que venga después), la batería no funciona bien, se estropeó la cámara de fotos o, simplemente, pasó de moda. Son algunas de las características que reveló un estudio de la financiera MarketWatch, que señala que la gente renueva su celular cada 15 meses aproximadamente.

- Obsolescencia programada (Cuánto tiempo dura vigente un celular nuevo). Este término ha venido a relacionarse con los nuevos productos tecnológicos. En cuestión de celulares, se refiere a la fecha de caducidad de los smartphones y dispositivos de marcas que ya no brindan actualizaciones a ciertos equipos que están por salir de mercado.

- El primer celular inteligente. Datos revelan que el primer smartphone data de 1997, se le puso “Penelope” como nombre clave y entre sus funciones “inteligentes” estaban la de tener un modem integrado y tenías que subir su antena para poder enviar un email, una pantalla táctil con stylus y teclado QWERTY, pero nunca vio la luz del sol por que se quedaba sin batería minutos después de mandar el email; después nació Simón, el primer Smartphone que sí vio la luz del sol y tenía calculadora, bloc de notas y hasta fax.

- El dato curioso: La primera llamada de un celular. Se hizo en 1973, por Martin Cooper, ingeniero y gerente de sistemas Motorola. En esa llamada se comunicó con su competidor directo Dr. Joel S. Engel de los laboratorios de Investigación de AT&T, y le dijo: “Joel, aquí está Marty. Solo te estoy llamando desde un teléfono celular, un teléfono móvil real, portátil, de mano”. De eso ya 50 años.

Si deseas renovar tu celular actual, aprovecha este Hot Sale para hacerlo. En la cuponera vigente podrás encontrar celulares de gama alta como el Galaxy s23 FE 5G a solo $8,599 pesos, o un iPhone 11 a solo $5,599 pesos. Existen también modelos Honor, Xiaomi y Motorola donde te llevas dos a un precio especial.