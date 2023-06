Blog - Addictware

Retos y oportunidades para las mujeres en Ingeniería

El 23 de junio se conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, fecha estipulada por la UNESCO para reconocer la incursión de las mujeres en este campo, globalmente dominado por una mayoría masculina. En 2022, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) encontró quesólo 3 de cada 10 profesionistas en STEM son mujeres, por lo que el camino para disminuir la brecha de género, tanto en México como en América Latina, aún es largo.

En este sentido, para algunas empresas del sector de tecnología financiera, también ha significado un reto y un compromiso encontrar y desarrollar talento femenino en esta área. Pero, ¿cómo ven este desafío las ingenieras que hoy forman parte de de estos ambientes de trabajo? Veamos lo que nos comentan 4 ingenieras de Bitso al respecto:

El techo de cristal, una realidad latente. Andrea González Arteaga, mexicana y Gerente de Ingeniería en Bitso

La carrera de Andrea, ha sido ascendente pero no ha sido tradicional, ella no empezó como ingeniera, y fue la vida la que la fue llevando paso a paso a la ingeniería gracias a su gusto y talento por la ciencia y la tecnología. Un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que en México, sólo 12% de los puestos relevantes en una compañía son ocupados por mujeres, esta realidad refleja el llamado “techo de cristal”, una barrera invisible que dificulta el acceso de las mujeres a cargos directivos y de liderazgo.

Para ella, aunque actualmente existen mayores oportunidades para dar visibilidad a mujeres en posiciones de liderazgo, es importante que esto siga sucediendo para atraer a más mujeres de este perfil al sector. En este sentido, para Andrea existe una enorme oportunidad de construir redes de apoyo entre personas que ya se encuentran en posiciones de liderazgo en la industria, y crear espacios para identificar y abrirles puertas a otras mujeres que hoy en día cuentan con las habilidades para tomar puestos directivos. Así, aquellas que van llegando, pueden tener la plena certeza de que existen las oportunidades y espacios para poder llegar lejos en sus carreras.

Un panorama de las madres de familia en el trabajo. Paula Hurtado, colombiana y Gerente de Producto en Bitso

La historia de Paula, “Pola” como la llaman cariñosamente, ha sido de desafíos superados, a los 19 años fue madre en su natal Colombia y para poder continuar sus estudios de ingeniería tuvo que emigrar a Brasil, y ahí abrirse camino como nueva ingeniera, madre soltera y mujer extranjera. A pesar de estos retos personales, Paula menciona que jamás la abandonó la convicción de que el único camino para ella era tener éxito.

Un hallazgo en el estudio Women Matter México: Luces y sombras de la pandemia, menciona que 31% de las mujeres empleadas con hijos, en comparación con sólo el 18% de los hombres empleados con hijos, dicen que les preocupa que su rendimiento laboral se juzgue negativamente debido a sus mayores responsabilidades en el hogar. Esta es una realidad que enfrentan las mujeres en todos los sectores en los que pueden desenvolverse laboralmente.

Cuando Pola comenzó su vida laboral era una “madre secreta” porque pensaba que eso era poco profesional, sin embargo, 15 años después y desde una posición de liderazgo, no puede más que sentir orgullo de todo lo que ha logrado, pues su hija prácticamente ha crecido con su carrera. Y Pola se ha convertido en un referente de superación y talento para otras mujeres tanto en Bitso como en la industria, haciendo un compromiso personal de fomentar equipos diversos y siendo mentora de niñas en edad temprana para promover las carreras STEM en las nuevas generaciones.

Diversidad en las empresas. Ludmily Silva, brasileña e Ingeniera de Software en Bitso

Cuando Ludmily comenzó a estudiar existía el estigma de que la Ingeniería es una rama para hombres, y era una idea común que sólo ellos podían programar, de hecho su experiencia en el salón de clases no es distinta, ella recuerda cómo mientras estudiaba, eran únicamente tres mujeres por cada 15 hombres, lo que de alguna forma perpetuaba esa idea. Sin embargo, en su recorrido laboral, Ludmily ha visto cambios sustanciales en la forma en que las empresas están abordando los temas de equidad de género.

De acuerdo con datos del reporte Women Matter México: Paridad Dispareja, en la actualidad, 80% de los empleados encuestados (hombres y mujeres) considera que sus organizaciones están comprometidas con la diversidad de género, contra 68% en 2017. Además, más del 60% de los empleados opinan que la diversidad de género debe ser una prioridad porque contribuye a un mejor clima organizacional y ambiente de trabajo.

Ludmily habla de su experiencia como ingeniera de software en Bitso, y resalta la cultura de equidad y representatividad. Si bien es común que en el equipo aún haya más hombres, se siente orgullosa de ser parte de las mujeres que están construyendo una nueva realidad, en la que aunque hay retos y como mujer a veces pensarás que eres la única, la verdad es que la comunidad es cada vez más grande.

Las mujeres líderes quieren una mejor cultura laboral. Lorena Yacachury, argentina y Gerente de Ingeniería en Bitso

Estudiar ingeniería fue una inspiración de su padre, cuenta Lorena, una carrera en la que ha encontrado el desarrollo profesional y el éxito, ejerciendo en Argentina, uno de los 7 países de América Latina donde se ha alcanzado la paridad en las carreras STEM según el último reporte de ONU Mujeres, la carrera de Lorena no ha estado exenta de desafíos para compaginar su vida familiar con las exigencias del trabajo. No obstante hoy lidera un equipo en Bitso, donde se siente muy cómoda, y han generado espacios para aportar, dar opinión, y sentirse escuchada. No siempre fue así.

Durante la pandemia ella tuvo que dejar la empresa donde laboraba pues sufrió incidentes de maltrato y discriminación, lo que la obligó a tomar decisiones muy difíciles que por un momento pusieron en incertidumbre su carrera profesional. Datos del estudio Women in the Workplace de LeanIn.Org and McKinsey & Company señalan que las mujeres en posiciones de liderazgo son significativamente más propensas a sus pares masculinos a dejar sus trabajos porque quieren trabajar para una empresa que está más comprometida con el bienestar de los empleados, la diversidad, la equidad y la inclusión. Lorena comenta que es fundamental encontrar el balance entre un buen estilo de vida, los compromisos profesionales y fomentar también el bienestar familiar. Lograr esto depende mucho de uno y en Bitso afortunadamente ha encontrado esa posibilidad.

Entre las acciones que Bitso ha implementado para incrementar las oportunidades hacia el talento femenino está una política de licencia familiar igualitaria en caso de nacimiento o adopción. Lo que otorga igualdad de derechos y tiene un impacto en la progresión profesional a largo plazo de las mujeres. Disponer de herramientas como de reporte anónimo para cualquier incidente. Fomentar los Grupos de Recursos para Empleados (ERG) para crear comunidad como el Women at Bitso y realizar análisis por género de las encuestas de satisfacción para identificar áreas de oportunidad en la experiencia laboral de las mujeres, entre otras.

De esta forma, Bitso conmemora el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería contando historias de mujeres ingenieras y celebrando sus contribuciones al campo de la tecnología y la inclusión financiera trabajando todos los días para hacer que cripto sea útil.