¿Realidad aumentada para todos? Conoce cómo los procesos pueden digitalizarse en tu empresa con su ayuda

Optimizar la productividad en áreas estratégicas de cualquier compañía, es tan importante como en las áreas operaciones para tener una cadena de valor a la vanguardia. Mejorar la cadena de valor con la realidad aumentada puede convertirse en una ventaja competitiva.

Tras la migración acelerada del trabajo en oficina al trabajo remoto que México y el mundo ha visto en los últimos años, podríamos mencionar que gran porcentaje de los puestos de trabajo están ya digitalizados y se desarrollan a distancia. Sin embargo, dentro de la cadena de valor no podemos olvidar a la primera línea operacional en la que algunas empresas no han logrado la manera de operar remotamente. Según reportes recientes, 80% de los trabajadores operativos todavía no tienen una integración digitalizada para desarrollarse y volverse más productivos. Dentro de las industrias automotrices, de logística y manufactureras en México, puede llegar a ser un factor competitivo ya que la realidad aumentada (RA) tiene cada vez mayor alcance y beneficios dentro de la cadena de valor con base a la visibilidad, actualización de datos en tiempo real, ahorro de costos y aumento de calidad.

Cada vez es más notorio el aumento en el número de empresas que van integrando este tipo de tecnología a sus procesos. Ya sea en áreas operativas o en trabajo de campo, es por eso que te compartimos algunos de los beneficios que empresas internacionales presumen notar cuando se emplean soluciones de realidad aumentada en su organización.

Exactitud en el servicio. Muchos de los trabajos de manufacturas, de plantas de logística y de campo requieren una actualización constante del flujo de información, así como la organización adecuada para poder mejorar los servicios desde el diseño hasta la implementación de estrategias. Para empresas internacionales como Coca Cola, el desafío todavía es más grande por su alcance de mercado y el tipo de productos que mueven. Específicamente para su embotelladora más grande, Hellenic Bottling Company (HBC) que tiene el objetivo de distribuir 2 billones de unidades cada año a más de 17 diferentes ubicaciones alrededor del mundo. Sin embargo, el uso de la tecnología RA fue clave para lograr acelerar los procesos tanto en almacén como en campo. Esto les permitió ajustar su flujo de datos e información a tiempo real para que pudieran trabajar y reaccionar a tiempo en donde fuera su ubicación y sin errar en el servicio. Además, la integración de esta herramienta logró que los datos generados durante los procesos de la cadena de valor se muestren, por medio de gafas inteligentes, con mayor visibilidad, mejor capacidad de seguimiento personalizado y capacitación para una mejor toma de decisiones. Tema que también favoreció de manera óptima a los trabajadores de campo ya que, usando dichas gafas, pudieron eliminar los manuales, equipos de etiqueta y comunicación e invertir su tiempo en otras actividades

Servicio al cliente. Viviendo en un mundo postpandemia y muy avanzado tecnológicamente hablando, las empresas enfocadas en el servicio postventa y automotriz, también tienen oportunidad de mejorar. En muchas ocasiones, el servicio de reponer autopartes, por ejemplo, puede suponer una demora extensa para analizar qué parte de un auto está fallando, llevarlo a sistema en la planta y realizar el trámite para hacer la orden de reemplazo. Esto puede llevar a comprometer tanto la percepción del cliente sobre el servicio como los costos de tiempo y traslado de una empresa. Toyota, es un ejemplo de una empresa que aprovechó la tecnología remota y de RA que ofrecen empresas como TeamViewer en su división Frontline. Con esta implementación logró reducir sus visitas de servicio de campo en un 20%, eliminando costos de traslado innecesarios y optimizando los tiempos de espera del consumidor y de pedidos de autopartes ya que tienen la ventaja de tener información compartida en tiempo real con los diferentes talleres mecánicos de la marca a nivel mundial. Al final, ellos a través de herramientas tecnológicas avanzadas, recibieron una respuesta alta de satisfacción por parte de los consumidores gracias a su optimización y trabajo en conjunto con expertos alrededor del mundo.

Operación en planta. En cualquier operación de producción de una empresa, la entrega de un servicio o producto es tan importante como su diseño. Para estos procesos de calidad, tanto un ingeniero como puede ser un director de planta requiere del manejo de información visible y ordenada para analizar al momento. Esto con el objetivo de aportarle a la cadena de valor un seguimiento adecuado y más fluido para obtener rendimientos. Integraciones como las que permite Frontline y SAP Digital Manufacturing dan estas ventajas en cuanto a la reducción de tiempo en resolución de problemas, capacidad de seguimiento a cualquier cuello de botella en el procedimiento, además de facilitar el intercambio de la información entre trabajadores, ya que muestra paso a paso los proceso en tiempo real tanto de la producción, como de almacenes y trabajo de campo.

En tiempos donde las empresas tienen que estar en constante innovación y cambio para satisfacer las necesidades de sus clientes, es de suma importancia estar actualizando y digitalizando nuestros procesos con el respaldo de tecnologías como TeamViewer Frontline, siendo estos casos reales algunas de las formas útiles con las que se puede lograr esa ventaja competitiva.