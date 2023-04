Blog - Addictware

¿Sabes cómo cuidar la salud de tu SSD? Te decimos lo que debes tomar en consideración

Bajo la iniciativa Kingston Is With You, recomendamos a nuestros usuarios algunos consejos para cuidar la vida útil de las Unidades de Estado Sólido (SSD), tecnología que se ha convertido en el medio más seguro de almacenamiento de cualquier computadora, ya sea de escritorio, portátil e incluso en servidores y estaciones de trabajo ya que es más confiable, resistente y perdura más que un disco duro tradicional al no tener partes móviles.

Además de los cuidados cotidianos como protegerlos de cortes de energía, temperaturas excesivas o caídas, Kingston recomienda:

Apagar siempre la computadora de manera correcta, no forzar el apagado

Al adquirir un nuevo SSD, asegurarse que sea uno de los modelos más recientes

Haz una copia de seguridad de los datos de forma periódica

Revisar que se realicen las actualizaciones del BIOS relacionadas con el almacenamiento

En este sentido y para facilidad del usuario, contamos con una herramienta para el cuidado de los SSD´s (interno o externo) y es Kingston SSD Manager (KSM), la cual se puede descargar de manera gratuita y es fácil de usar ya que con sencillos pasos podrás consultar las actualizaciones necesarias para el firmware de tu SSD, además, al descargar KSM, los usuarios recibirán notificaciones cuando una nueva actualización esté disponible para los SSD´s registrados, y permite monitorear algunos otros aspectos de la unidad como:

Monitorear la salud, el estado y el uso del espacio de la unidad de estado sólido

Ver datos de identificación de la unidad incluyendo nombre, modelo, número de serie, versión del firmware, etc.

Ver y exportar informes detallados sobre el estado de la unidad

Actualizar el firmware de la unidad

Eliminar datos de forma segura

Es una buena práctica comprobar periódicamente el estado de los SSDs. KSM permite controlar de forma continua el estado del SSD, obtener información importante sobre el uso de la unidad, alertar al usuario sobre actualizaciones disponibles de firmware e investigar problemas que podrían sugerir que se acerca el final de la vida útil del producto. Si el estado de la SSD ha disminuido drásticamente durante su vida útil, considera actualizarla a una unidad de alto rendimiento.

