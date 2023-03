Será interesante ver cómo esta nueva tecnología se desarrolla para hacer nuestras vidas más fáciles, más eficientes, más creativas y potencialmente más seguras.

En estos días parece que no puede usted ir a una junta de trabajo, reunión social o evento familiar, sin que el ChatGPT salga en la conversación. Para los no familiarizados con el término, el ChatGPT es básicamente un Chatbot (robot de conversación) que usa la inteligencia artificial para responder preguntas o indicaciones en texto que parecen hechas por un humano. Luego los resultados pueden refinarse más, haciendo más preguntas, es como tener una conversación con alguien más, alguien que puede tomar sus ideas complejas y traerlas a la vida.

Mucha gente lo ha usado para hacer más eficientes sus vidas digitales, ayudando a generar texto para un correo, posteo en un blog o redes sociales, etc. Otros lo han usado para despertar un poco la creatividad, pidiéndole incluso que escriba música, planee la fiesta de cumpleaños de los hijos, escriba el guion de una película y más. Aunque los resultados han sido mixtos, hay un enorme potencial, especialmente conforme sus creadores lo adaptan y refinan.

Sin embargo, con la nueva tecnología, surge eventualmente una pregunta natural: “¿y si el ChatGPT se puede usar para algo siniestro como crear correos de phishing, ransomware o incluso malware?”. Es una posibilidad, aunque déjenme ser claro en algo: el ChatGPT por sí mismo no es malicioso, sin embargo, lo es potencialmente al crear códigos maliciosos y comunicaciones bien redactadas, más fáciles. Numerosos artículos como este en ComputerWeekly.com se han escrito específicamente sobre este tema. Sin embargo, en el mismo artículo, Steve Povolny, director e ingeniero principal en Trellix, argumenta que el ChatGPT puede potencialmente ayudar en ciberseguridad desarrollando códigos, pasos, investigaciones guiadas y planes, que pueden combatir dichas amenazas. Las organizaciones pueden incorporarlo en su arsenal defensivo para tener más a salvo a sus empleados y datos.

En Trellix, nuestro equipo del Centro de Investigación Avanzada constantemente investiga sobre las amenazas, tendencias y tecnologías recientes y entrega sus hallazgos a través de varios reportes. El ChatGPT es otra tecnología que ya están investigando y pronto tendremos guía y dirección. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer para sentirnos seguros?

Ofrecemos la arquitectura XDR viviente que se adapta a la velocidad de las amenazas y entrega avanzada inteligencia contra las ciber amenazas. Cuando se trata de phishing y ransomware, el Email Security de Trellix ayuda a identificar, mitigar y responder a amenazas de correos para crear un ambiente de correo confiable y resiliente. Además, incorpora otras soluciones de seguridad de Trellix, como seguridad de endpoints, prevención de pérdida de información y detección y respuesta de red, por lo que las organizaciones pueden sentirse seguras sabiendo que Trellix las ayudará a mantenerse protegidas.

Otra cosa interesante acerca del ChatGPT es su habilidad para tomar conceptos difíciles y explicarlos en términos sencillos. Esto es extremadamente benéfico para nosotros en la ciberseguridad, una industria plagada de términos complejos, un ciclo sin fin de acrónimos y una seria brecha de talento (ISC2 estima que la brecha es de unos 3.4 millones de personas). Individuos interesados pueden pedirle al ChatGPT que les explique varios conceptos de ciberseguridad como XDR, NDR, inteligencia de amenazas y otros, para comprenderlos mejor. Además, lanzamos #SoulfulWork para ampliar la consciencia de la ciberseguridad como una carrera significativa y atractiva con un gran potencial de crecimiento. No importa la experiencia o antecedentes, la ciberseguridad puede ser una carrera conmovedora y significativa. Será interesante ver cómo esta nueva tecnología se desarrolla para hacer nuestras vidas más fáciles, más eficientes, más creativas y potencialmente más seguras.

Para terminar este artículo, le pedí al Chat GPT que hiciera un poema acróstico acerca de Trellix, que lo disfruten:

Tough defenses we provide with our security - Fuertes defensas que proporcionamos con nuestra seguridad

Rapid response to all potential threats - Rápida respuesta a todas las amenazas potenciales

Efficient systems in place for your protection - Sistemas eficientes implementados para su protección

Leading the way in XDR technology - Lidereando el cambio en tecnología XDR

Leveraging the latest advancements - Aprovechando los más recientes avances

Innovative solutions for email security - Innovando soluciones para seguridad de correos