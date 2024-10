Use WiFi seguro: tenga cuidado con el WiFi gratuito. Los espacios públicos y tiendas que ofrecen conexiones WiFi gratuitas son lugares comunes para los ataques de intermediarios en donde los delincuentes a menudo transmiten la disponibilidad de servicios WiFi y luego los utilizan para capturar datos. Cuando use WiFi público, use conexiones VPN y evite transacciones confidenciales.