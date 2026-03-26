La IBERO inaugura Ingeniería en Inteligencia Artificial

La nueva carrera contará con uno de los laboratorios de IA más avanzados del mundo y alianzas con empresas como Hewlett Packard Enterprise México, NVIDIA, Microsoft y Saptiva.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de México lanzó su nueva Ingeniería en Inteligencia Artificial, programa académico para formar profesionistas que desarrollen tecnologías avanzadas, con sentido ético y compromiso social.

El Rector de la IBERO, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., mencionó que la creación de esta carrera responde a una transformación estructural del mercado laboral global. “Las universidades tenemos la responsabilidad de preparar profesionistas capaces de comprender la tecnología, desarrollarla y orientarla hacia el bien común”.

La IBERO cuenta con un laboratorio especializado en Inteligencia Artificial equipado con tecnología de punta, que será uno de los laboratorios universitarios más avanzados del país para el desarrollo y la investigación en este campo.

El laboratorio integrará infraestructura de cómputo de alto desempeño, robótica y áreas de trabajo colaborativo para desarrollar proyectos interdisciplinarios. El espacio permitirá impulsar investigación aplicada y proyectos de innovación que vinculan la Inteligencia Artificial con desafíos sociales, científicos y productivos.

Gustavo Gómez, Director General de Hewlett Packard Enterprise México, mencionó que la innovación tecnológica debe estar siempre al servicio de la sociedad y que el progreso necesita tener un sentido social. “Formar talento de clase mundial requiere infraestructura de talla mundial”, comentó Gómez.

Jesús Cisneros, egresado de la Universidad Iberoamericana y cofundador de Saptiva IA, mencionó que las universidades son semilleros de talento y espacios que habilitan la creatividad de las y los jóvenes.

La nueva ingeniería se apoyará de alianzas con empresas como Hewlett Packard Enterprise México, NVIDIA, Microsoft y Saptiva, para acercar a los estudiantes con herramientas, plataformas y prácticas que impulsan el desarrollo global de la inteligencia artificial.

“En la IBERO buscamos formar profesionistas capaces de desarrollar tecnología sin perder de vista su impacto en las personas y en la sociedad”, señaló el Dr. Luis Arriaga Valenzuela.