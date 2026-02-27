Mambu Payments se expande a México

Bancos y fintechs podrán integrarse rápidamente al riel de SWIFT y manejar remesas internacionales con arquitecturas adaptables y flexibles.

Mambu anunció la expansión de Payments Hub a México, que ya da soporte a instituciones financieras como Western Union, BCB Group, Flowe y Spendesk. Ahora, la plataforma de core bancario en la nube diseñada bajo un modelo SaaS las soluciones estarán disponibles para bancos y fintechs que operan bajo múltiples esquemas de pago y marcos regulatorios en América Latina.

Paula Neira, directora de ventas para Latinoamérica, señaló, resaltó que con Payments hub, bancos y fintechs en México podrán gestionar el core bancario y los flujos de pago en una sola plataforma cloud-native, reduciendo la complejidad y manteniendo la flexibilidad para integrar rieles y partners locales.

Neira señaló que gracias a su conectividad con esquemas locales y globales y a flujos de pago componibles, las instituciones podrán lanzar y escalar servicios financieros con mayor rapidez, menores costos operativos y cumplimiento normativo a gran escala.



Asimismo, mencionó que la plataforma es un hub moderno, con arquitectura API-first, que integra procesamiento directo, orquestación, gestión de liquidez y reconciliación de pagos.

Edouard Mandon, VP para Pagos de Mambu, comentó “Los pagos se han convertido en un componente central de nuestra estrategia para acelerar la evolución de los pagos instantáneos y el cumplimiento de normas. Estamos preparados para ayudar a las instituciones financieras en México a modernizar su infraestructura y acelerar la innovación en todo su stack bancario.

El fortalecimiento de capacidades tecnológicas bajo modelos pay-as-you-go y grow-as-you-need como el de Mambu permitirá ampliar el acceso a servicios financieros y acelerar la transición hacia una economía más digital.