Vertiv abre nuevo centro Academy en CDMX

El centro de capacitación responde a la creciente necesidad de contar con talento especializado en infraestructura crítica.

Vertiv anunció la expansión de su Vertiv Academy Latinoamérica a través de la apertura de su nuevo centro de capacitación en México, para formar profesionales para desarrollar las competencias técnicas relacionadas con el mantenimiento de sistemas avanzados de energía y enfriamiento en centros de datos de alta densidad.

El nuevo espacio replica el entorno operativo y la infraestructura digital crítica de un centro de datos, integrando sistemas de energía, refrigeración, gestión térmica y soluciones de monitoreo similares a los de instalaciones reales.

Francisco Sales, director de servicios de Vertiv LATAM, explicó que la sede de Vertiv Academy en Ciudad de México integra la experiencia práctica con soluciones avanzadas y una sólida base teórica para maximizar los resultados del aprendizaje. Los instructores locales cuentan con más de diez años de experiencia en la industria y están preparados para entrenar a profesionales de México y de toda Latinoamérica en áreas como gestión de fluidos, prácticas de mantenimiento e instalación de sistemas de infraestructura.

“Fortalecer las capacidades técnicas en la región es una prioridad estratégica para Vertiv. Desde la perspectiva de servicios, desarrollar experiencia especializada en campo es fundamental para ofrecer una ejecución consistente, tiempos de respuesta más ágiles y soporte a lo largo del ciclo de vida de infraestructuras digitales cada vez más complejas”.

El centro de capacitación Vertiv Academy CDMX tiene una superficie aproximada de 150 m² y capacidad para ofrecer más de 8,000 horas anuales de entrenamiento especializado; cuenta con 20 simuladores que permiten a los participantes entrenarse en escenarios técnicos realistas y controlados, aplicando metodologías y resolviendo situaciones que no pueden replicarse en entornos activos de centros de datos debido a variables operativas y humanas.

Leonardo Barroso, gerente regional senior de soporte técnico y servicios en Vertiv, señaló que Vertiv Academy es un espacio inmersivo y seguro en el que los profesionales pueden desarrollar criterio operativo, una comprensión integral de las soluciones y la confianza para gestionar infraestructuras con innovadoras tecnologías.