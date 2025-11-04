EA Sports FC Mobile honra a los difuntos

Del 30 de octubre al 15 de noviembre, un accesorio exclusivo por el Día de Muertos del ilustrador Mike Sandoval está disponible en todo el mundo en FC Mobile.

Del 30 de octubre al 15 de noviembre, EA SPORTS FC Mobile desteja la celebración de Muertos y lanza un accesorio exclusivo por tiempo limitado diseñado por el artista mexicano e ilustrador Mike Sandoval, disponible para todos los fans de FC Mobile como recompensa dentro del juego. La obra fue desarrollada por el artista Mike Sandoval, ilustrador mexicano y artista visual conocido por sus obras influenciadas por esqueletos, animales y géneros como cómics y películas de terror.

El kit mezcla la estética moderna del deporte con detalles coloridos de la celebración mexicana, festejando así el Día de Muertos de una forma única. El accesorio incluye tonos púrpuras intensos, destellos de flores de cempasúchil y calaveras jugando futbol.

Sandoval buscó rendir homenaje a los difuntos y al legado artístico, inspirándose en las obras de grandes maestros grabadores mexicanos.

El accesorio exclusivo por tiempo limitado de EA SPORTS FC™ Mobile está disponible como recompensa al iniciar sesión, del 30 de octubre al 15 de noviembre de 2025. El kit estará disponible para todos los jugadores de FC Mobile alrededor del mundo, permitiéndoles unirse a la celebración.

Mike Sandoval comentó “Tener la oportunidad de hablar de mi país, de mis raíces y de mis inspiraciones a través de mi trabajo y gritarle al mundo que México es increíble es una oportunidad que, cuando se presenta a tu puerta, no puedes ignorar el llamado…Si algo sabe hacer el mexicano es celebrar, por eso quiero celebrar mi época favorita del año con esta pieza de diseño que habla de quiénes somos y cómo queremos que nos vea el mundo: legendarios, aguerridos y llenos de vida”.