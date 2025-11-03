Paymentology lanza PayCredit para impulsar a instituciones bancarias

La solución de crédito integra la emisión de tarjetas y core de crédito, mejorando procesos y acelerando el tiempo de comercialización de productos.

Paymentology lanzó PayCredit, plataforma que permite administrar programas de tarjeta de crédito para que las instituciones financieras puedan ofrecer productos de crédito personalizados y con múltiples funciones.

PayCredit fue desarrollado desde cero con los ciclos de corte y la lógica de fechas de facturación de crédito en su núcleo, facilitando a los emisores crear productos que reflejen comportamientos reales, desde créditos revolventes o rotativos, hasta pagos a cuotas y modelos de “Compra Ahora, Paga Después” (BNPL).

Rob Macmillan, Director de producto de PayCredit Group en Paymentology, precisó, que con PayCredit, se crea un core de crédito moderno y basado en la nube que ofrece control, flexibilidad y velocidad para lanzar productos de crédito más inteligentes, sin la complejidad habitual.

Al unificar el core de crédito con las capacidades de emisión de tarjetas, PayCredit simplifica el proceso de configuración y gestión de programas de crédito, con la facilidad de personalizar límites, tasas de interés, ciclos de facturación y modelos de pago, todo desde una única plataforma.

Con la solución, se ofrece a los emisores datos de transacciones en tiempo real, herramientas avanzadas de cumplimiento normativo y una implementación rápida con APIs seguras.

Las capacidades incluyen:

Lógica de ciclo de facturación de fechas de corte para un cálculo preciso de intereses y seguimiento de saldos en tiempo real.

Configuración de crédito de punta a punta, incluidos límites, tasas y configuración de pago personalizados.

Emisión de tarjetas integradas con compatibilidad para billeteras digitales (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay y Click To Pay).

Pagos diferidos y recompensas cashback impulsadas por datos en tiempo real.

Escalabilidad global a través de una única API con adaptación a regulaciones locales.

Pruebas de simulación sandbox, que permiten a los clientes ejecutar meses de procesamiento en minutos para validar escenarios complejos, garantizando implementaciones fluidas y control de calidad.

Por su parte, Jeff Parker, CEO de Paymentology, señaló que los emisores necesitan una infraestructura que pueda seguir el ritmo. “PayCredit ofrece a nuestros clientes la posibilidad de lanzar y escalar sus ofertas de crédito de forma rápida y responsable, con control total sobre la experiencia y la rentabilidad”.