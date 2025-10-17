Cinedot festeja su 4° aniversario

La empresa tiene ocho complejos en operación, incluido su primer IMAX, genera más de 200 empleos directos y supera los 2.4 millones de asistentes anuales.

Cinedot celebra cuatro años como una empresa de entretenimiento que ha transformado salas en desuso en espacios rentables y modernos, fortaleciendo la economía local en cada ciudad donde opera y ofreciendo primeros empleos a jóvenes y personas con discapacidad.

Ramón Estévez Fajardo, Director de Programación y Sistemas de Cinedot, comentó que este aniversario simboliza la confirmación de que se puede competir y prosperar en una industria dominada por grandes jugadores, siempre que se escucha al público y se innova en áreas en las que otro no lo hacen.

Cinedot cuenta con ocho complejos en operación: Tijuana (Baja California), el municipio de Coacalco de Berriozábal, Los Reyes La Paz, Toluca (Edomex), Cuernavaca (Morelos), Azcapotzalco (Ciudad de México) y Querétaro (Querétaro), y se estima que más del 50% son millennials y centennials.

La cadena lanzó DotPass, la primera suscripción mensual al cine sin límites en México, con un costo de $99 pesos; con variaciones según la ciudad, los usuarios pueden disfrutar una película al día y administrar su cuenta de forma 100% digital.

La empresa presentará Frankenstein de Guillermo del Toro, a partir del 23 de octubre, una de las películas más esperadas del año, que sólo se proyectará en 100 salas de cine en todo el país.

Con iniciativas como los Selfie Dots, puntos de autoservicio y su espacio Lado B, dedicado a títulos curados, óperas, ballet y películas de autor, se impulsa una programación diversa que combina estrenos con propuestas culturales, incluyendo colaboraciones con la Royal Opera House y filmes de Guillermo del Toro, como Pinocho y Frankenstein.

Hacia los próximos cinco años, Cinedot planea expandir su presencia a nivel nacional, incorporar más formatos premium y planea invertir en tecnología y autoservicio digital para hacer que la experiencia en sus lobbies sea más ágil y personalizada.