Nuvei lanza su primer Agente de Integración con IA

El Agente de Integración desarrollado sobre el Model Context Protocol (MCP), reduce la integración de semanas a horas, optimizando ingresos más rápido.

Nuvei lanzó su Agente de Integración impulsado por Inteligencia Artificial, solución que permite a empresas y socios conectarse a su infraestructura global de pagos en cuestión de horas. Con esta integración técnica, la empresa integra la IA en todo el ciclo de pagos, facilitando a las empresas operar más rápido, reducir errores costosos y acceder a herramientas de optimización.

Las empresas podrán comenzar a procesar transacciones, optimizar tasas de aprobación y reducir costos mucho antes, ganando ventaja competitiva en un entorno comercial en constante evolución.

Este lanzamiento refleja la apuesta de Nuvei por el concepto de “agentic commerce”, en el que los agentes autónomos de IA trasforman la forma en que los flujos de pago complejos se conectan y optimizan. Nuvei planea integrar agentes adicionales enfocados en optimizar detección de fraude, inteligencia de ingresos y rendimiento de transacciones, junto con otros avances basados en IA, simplificando y acelerando los pagos empresariales a escala.

Phil Fayer, CEO de Nuvei, mencionó que el Agente de Integración es una de las varias iniciativas que los acerca al pleno ‘agentic commerce’, permitiendo a las empresas conectarse, optimizar e innovar en el ciclo de pagos de nuevas maneras.

El Agente de Integración de Nuvei está construido sobre el Model Context Protocol (MCP), abordando la integración técnica. Al traducir la documentación técnica de Nuvei a un formato estandarizado que los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) pueden interpretar directamente, el agente reduce la fricción y el esfuerzo manual durante el proceso de integración.