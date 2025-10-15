Aleph y Reddit expanden su alianza a más de 45 mercados

Los anunciantes podrán accder a oportunidades publicitarias en más de 45 mercados y recibir apoyo directo de los equipos expertos de Aleph.

Aleph anunció la expansión de su alianza estratégica con Reddit; con ello, Aleph será el representante exclusivo de publicidad del espacio de comunidades en más de 45 mercados en Europa, MENAT, América Latina y la región APAC, ofreciendo a los anunciantes locales y regionales un canal directo.

Como plataforma publicitaria, Reddit ofrece soluciones full funnel y multi-objetivo para que las marcas lleguen a las personas en los espacios donde están atentas y predispuestas; por ejemplo, con Reddit Community Intelligence™, las marcas pueden conectar de manera significativa con comunidades de alta intención en el mundo.

La extensión de la alianza ofrece a los anunciantes acceso a oportunidades publicitarias globales en más de 45 mercados, nuevos países como México, y recibir apoyo directo de los equipos locales de Aleph, expertos en navegar la plataforma publicitaria de Reddit para lanzar y gestionar campañas efectivas.

Cristian Cores, Managing Director de Aleph en Latinoamérica, señaló que la combinación única de alcance y comunidades auténticas de Reddit representan un canal nuevo y poderoso, y que su equipo está listo para ayudar a sus clientes a construir y hacer crecer campañas que generen impacto.

Por su parte, Mike Romoff, Chief Revenue Officer de Reddit, expresó que la experiencia local de Aleph es esencial para ayudar a los anunciantes en nuevos mercados a llegar a audiencias comprometidas y activas