La plataforma Hunty logra 1 mdd de capital

La empresa opera en 12 países de América Latina y planea a expandirse a Estados Unidos, Europa y África.

Hunty cerró una ronda de inversión por 1 millón de dólares, liderada por Cometa Ventures, con participación de fondos como QED, Matterscale, Newtopia y Kalei Ventures; Los recursos se destinarán a consolidar su presencia internacional, traducir la plataforma a nuevos idiomas (disponible solo en español) y acelerar su estrategia de expansión a mercados no hispanohablantes.

Sebastián Caro, CEO de Hunty, precisó que la plataforma de reclutamiento masivo está impulsada por inteligencia artificial, y permite a las empresas automatizar tareas clave en la contratación de talento operativo, y está diseñada para empresas cuya continuidad depende de integrar rápidamente personal, como son servicios de entrega, retail, logística o cadenas de comida rápida.