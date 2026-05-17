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El reto de los bancos es fortalecer la detección de amenazas en la identidad

Los mexicanos están más preocupados por el fraude que afecta directamente su identidad financiera y sus transacciones.

FICO compartió los retos que enfrenta el sector financiero mexicano en materia de gestión de identidad de sus usuarios, tema complejo ante la creciente digitalización del país y los fraudes. Durante la plática “Fraude, identidad y banca digital: México”, Gilma Díaz, Country Manager para México y directora de FICO para la región Norte de Latam, y Luis Silvestre, Principal Domain Pre-Sales Consultant, de FICO expusieron el panorama y destacaron que el trabajo de las áreas de Fraudes es crucial, porque la protección contra el fraude representa una ventaja competitiva.

De acuerdo con el informe “2025 Consumer Survey México. Fraude, identidad y banca digital”, 71% de los mexicanos ubican la protección contra el fraude entre sus tres principales consideraciones al elegir un nuevo banco, y para una tercera parte es el principal factor. Gilma Díaz, señaló “Los equipos de prevención de fraude podrían considerarse un simple centro de costos en el esfuerzo por reducir pérdidas, pero nuestra encuesta demuestra que, para los mexicanos, éste es un tema fundamental, incluso más importante que su preocupación por las estafas fuera del sistema bancario”.

Díaz precisó que es importante que los bancos fortalezcan su capacidad para detectar las diferentes formas de amenazas y estafas basadas en identidad, para gestionar con más eficacia los casos y proteger la confianza de sus clientes.

El informe reveló lo siguiente:

Cuidado con el fraude en primera persona. 15% de los encuestados consideran que es normal exagerar los ingresos al solicitar una cuenta bancaria, y para 18%, es aceptable bajo ciertas situaciones.

Mayor escrutinio, menor uso. 57% indicó que aumentaron las revisiones de identidad en sus cuentas bancarias. 31% redujo o dejaron de usar por completo tarjetas de crédito, y 29% cuentas bancarias propias, por la dificultad o la lentitud de las verificaciones.

La comodidad, ante todo. 32% abandonarían una solicitud de préstamo personal si las verificaciones de identidad fueran demasiado complicadas. Lo mismo haría 31% de los usuarios al solicitar una tarjeta de crédito, y 30% de quienes buscan abrir una nueva cuenta bancaria personal.

Lo que ellos buscan. El método de verificación de identidad que ofrece la mejor protección es el reconocimiento de rostro (44%); seguido del escaneo de huellas dactilares e iris (42%, cada uno). Los clientes prefieren el escaneo de huellas dactilares al reconocimiento facial. Opciones como enviar códigos a la app bancaria desde un teléfono celular o usar un nombre de usuario y contraseña quedan muy por detrás, tanto en términos de seguridad como de preferencia del usuario.

Gilma Díaz mencionó que los bancos deben enfrentar diferentes tipos de fraude a lo largo de todo el ciclo de vida de sus clientes, y que la manera en que se gestionan los riesgos puede afectar de forma negativa la experiencia de los usuarios.

Al respecto, Luis Silvestre comentó “Lo ideal es que los clientes confíen en su proveedor financiero y, a la vez, reconozcan la sólida protección contra fraudes que ofrece. Lograrlo requiere un equilibrio perfecto. Buscar experiencias completamente fluidas podría incrementar la exposición al fraude”.

Silvestre dijo que los bancos deben adoptar un enfoque integral que abarque todos los tipos de fraude y funcione en diferentes carteras y canales; así como eliminar las barreras internas y compartir datos, centrando su estrategia en el cliente. “Las verificaciones deben ser proporcionales y personalizadas para cada cliente e interacción, respaldadas por una protección contra fraudes adaptativa. Esto requiere que las soluciones de datos e identidad trabajen conjuntamente bajo un marco de toma de decisiones centralizado”.

Asimismo, los equipos de Prevención de Fraudes en las instituciones deben contar con herramientas inteligentes que les permitan disminuir los falsos positivos en la originación de cuentas, habilitando una apertura más rápida y segura mientras garantizan que menos solicitantes legítimos se sometan a verificaciones innecesarias. También deben mantener una comunicación multicanal en tiempo real para que los clientes estén informados y automatizar la recopilación de datos para una eficiente resolución de casos de fraude.

Los voceros destacaron que la evolución de las amenazas de fraude impulsan a los bancos a actualizar sus estrategias; de manera que tomando estos factores, los equipos de prevención de fraudes pueden mantener el control sobre sus procesos de riesgo y obtener la flexibilidad necesaria para adaptarse con rapidez, que es esencial para prevenir fraude de manera eficaz y equilibrar la seguridad con la experiencia de los clientes.