Esta colaboración busca mejorar la resiliencia empresarial y lograr resultados de negocio con una solución de seguridad escalable y centrada en la nube.

HCLTech y Zscaler acpliaron su alianza estratégica para ofrecer servicios de transformación de red basados en IA y seguridad de confianza cero mejorada; así, la plataforma Zero Trust Exchange de Zscaler se integra a plataforma Cybersecurity Fusion Center (CSFC) de HCLTech, de manera que las capacidades de IA de HCLTech, incluyendo las medidas de seguridad de SecOps e IA responsable dentro de HCLTech AI Force y AI Foundry, son clave.

Los servicios de Detección y Respuesta Universal Gestionada (UMDR) de HCLTech se integran con Zscaler Internet Access (ZIA), Zscaler Private Access (ZPA) y otros componentes de Zscaler, ofreciendo detección de amenazas contextualizada, análisis avanzados y una respuesta más rápida impulsada por IA y automatización. Asimismo, la oferta incluye la transformación segura de la red basada en el retorno de la inversión, servicios de seguridad gestionados de extremo a extremo, Secure Access Service Edge (SASE) y evaluaciones de madurez de confianza cero.

Amit Jain, vicepresidente ejecutivo y director global de ciberseguridad de HCLTech, señaló que la alianza con Zscaler, ahora mejorada con capacidades conjuntas impulsadas por IA, facilita a las empresas globales a innovar de forma segura y confiable.

Por su parte, Mike Rich, director de ingresos y presidente de ventas globales de Zscaler, comentó que la arquitectura de confianza cero de Zscaler y el enfoque nativo en la nube están diseñados para las necesidades de las empresas digitales actuales