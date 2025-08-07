Seguridad - Addictware

Motorola Solutions lanza sus ‘Etiquetas Nutricionales de IA’

Las etiquetas de nutrición de IA dan mayor claridad sobre qué tipo de IA se utiliza en sus productos; así, la empresa impulsa de forma transparente el poder de la IA.

Motorola Solutions anunció las "etiquetas nutricionales de IA" para proporcionar información clara y concisa sobre cómo se utiliza la Inteligencia Artificial (IA) en sus soluciones de seguridad pública y empresarial, con el objetivo de que las personas entiendan los "ingredientes" principales de IA de un producto.

Las etiquetas explicarán el tipo de IA utilizada, quién posee los datos procesados, los controles humanos y el propósito detrás de la aplicación específica de la IA del producto.

Mahesh Saptharishi, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de Motorola Solutions, señaló que debido a que su tecnología, incluida la IA, es la base de la seguridad, se debe implementar con propósito y transparencia para cumplir su promesa como una fuerza para el bien. Asimismo, que la estrategia de IA de la compañía se centra en habilitar una experiencia asistida para que las personas puedan priorizar sus acciones y dan sentido a la información holística y dinámica originada durante un incidente.

Saptharishi precisó que la IA puede ingerir, aprender y hacer referencias cruzadas de datos para bridar una comprensión contextual, de manera que en Motorola Solutions diseñaron sus tecnologías habilitadas para IA para aumentar el enfoque, el esfuerzo y el rendimiento humano en tiempos en lo que cada segundo cuenta.