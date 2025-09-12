SIGAM trae versatilidad, poder y elegancia a la fotografía

Con los lanzamientos, los fotógrafos, cineastas y creadores de contenido pueden tener mayor nitidez en us fotografías.

La creatividad, el diseño y la innovación se entrelazan con los tres nuevos lanzamientos que llegan a México desde Japón, de la marca especializada en fotografía SIGMA anunció la cámara SIGMA BF y dos innovadores lentes: el Sports 300–600 mm F4 DG DN OS y el Contemporary 16–300 mm F3.5–6.7 DC OS.

La nueva cámara SIGMA BF posee un cuerpo mecanizado elaborado en un solo bloque de aluminio, que combina precisión técnica con estética estilizada, para ofrecer una experiencia fotográfica intuitiva y premium. La cámara tiene tres botones, un dial y controles hápticos sensibles a la presión, posee un sensor Full-Frame BSI CMOS de 24.6 MP, grabación en 6K, 230GB de memoria interna y 13 modos de color. La SIGMA BF está disponible en acabados negro y plateado, y tiene un precio aproximado de $49,999 pesos.

El lente 300–600 mm F4 DG DN OS | Sports fue fabricado para ofrecer un alcance profesional sin compromisos, ya que es un teleobjetivo diseñado para cámaras mirrorless full-frame con apertura constante F4, estabilización OS2 avanzada y construcción sellada para condiciones extremas. Este teleobjetivo es compatible con teleconvertidores que llevan el rango hasta 1200 mm, ieal para fotografía de deportes, vida silvestre y tomas aérea. El lente 300–600 mm F4 DG DN OS tiene un precio aproximado de $149,000 pesos y es compatible para molduras L-Mount y Sony E mount.

Por su parte, el lente SIGMA 16–300 mm F3.5–6.7 DC OS | Contemporary promete versatilidad total en un solo lente, ya que cuenta con un superzoom para cámaras mirrorless APS-C para cubrir desde gran angular hasta superteleobjetivo sin cambiar el lente. El lente ofrece un enfoque rápido, estabilización óptica, capacidad macro y diseño resistente a polvo y salpicaduras. El SIGMA 16–300 mm F3.5–6.7 DC OS puede ser ideal para viajes, vlogging y fotografía dinámica en cualquier entorno. El lente tiene un precio público promedio estimado de $21,999 pesos, y es compatible para molduras L-Mount, Sony E-mount, FUJIFILM X-mount y Canon RF mount.