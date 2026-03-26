Philips y The Guardian Veterinary Hospital acercan la tomografía computada a la medicina veterinaria

El Incisive CT abre una nueva etapa en el diagnóstico veterinario, al integrar IA y flujos de trabajo avanzados para mejorar la calidad de vida de las mascotas.

Royal Philips y The Guardian Veterinary Hospital de México instalaron un tomógrafo Incisive CT para el cuidado exclusivo de pacientes animales; así, se abre una nueva etapa en el diagnóstico veterinario, al integrar inteligencia artificial y flujos de trabajo avanzados.

El sistema se empleará para fines veterinarios, convirtiéndose en el primer equipo de este tipo destinado a este uso del que se tiene registro en México y, posiblemente, en uno de los primeros en Latinoamérica.

El proyecto destaca la versatilidad de Philips para habilitar un mejor cuidado a través de soluciones de IA y automatización que mejoran la precisión diagnóstica. La alianza impulsa un modelo de atención basado en especialidades médicas, donde el diagnóstico de alta precisión y la atención avanzada contribuyen a elevar el estándar en el cuidado de los animales de compañía.

El sistema Incisive CT integra CT Smart Workflow está impulsada por IA que automatiza etapas clave del estudio, desde el posicionamiento hasta la reconstrucción de imágenes, para ofrecer resultados uniformes, confiables y de alta calidad diagnóstica. La solución disminuye el ruido de la imagen, mejora la detectabilidad de bajo contraste y optimiza el manejo de la dosis, que se traduce en estudios más claros e interpretables, especialmente en pacientes pequeños o inquietos y en escenarios en los que el tiempo apremia.

El Precise Position usa IA para centrar con mayor exactitud y acelerar la preparación del estudio, así se reduce hasta 23% el tiempo de posicionamiento y mejora hasta 50% la precisión del centrado, incrementando 70% la consistencia entre operadores.

Incisive CT integra herramientas habilitadas por IA como Precise Image, Precise Cardiac y Precise Intervention, que aceleran la lectura de imágenes, fortalecen la confianza diagnóstica y facilitan procedimientos guiados con mayor seguridad. El sistema integra la garantía Tube for Life, un diferenciador de Philips que ayuda a mantener bajos los costos operativos al eliminar la necesidad de reemplazar.

El itinerario tecnológico de la compañía en tomografía computada se centra en ampliar los límites de la imagenología con soluciones innovadoras y actualizables. Hoy, trasladan estas capacidades al sector veterinario en México, marcando un hito en la región al integrar imagenología avanzada en el cuidado de animales de compañía.