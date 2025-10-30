Colectivo23 anuncia bootcamp “Productividad laboral con IA”

El bootcamp está dirigido a profesionales junior y mid-level en áreas como negocio, operaciones, finanzas, marketing, recursos humanos, y para quienes buscan potenciar sus habilidades mediante el uso de IA.

Colectivo23 lanza el bootcamp “Productividad laboral con IA”, a realizarse el 8 de noviembre en The Room Polanco, coworking ubicado en Calle Homero S/N int 3, Colonia Polanco, con el objetivo de que profesionales y líderes comprendan cómo aprovechar la inteligencia artificial para trabajar de forma más eficiente y productiva, automatizar procesos y tomar decisiones más eficientes, sin experiencia técnica previa.

Durante el bootcam, los participantes explorarán:

Los fundamentos de la IA y el prompting.

El uso de herramientas clave como Claude, Gemini, UX Pilot, V0 y N8n para tareas de análisis, investigación, diseño y automatización.

El desarrollo de pensamiento sistémico para diseñar soluciones personalizadas y eficientes en su entorno laboral.

Los asistentes obtendrán dos certificaciones: una por participación completa y otra por la creación de un flujo automatizado funcional desarrollado durante la sesión.

Cristina Elías, CEO de Colectivo23, señaló que en Colectivo23 buscan que cada profesional vea a la IA no como una amenaza, sino como una oportunidad para amplificar su talento y transformar la manera en que aporta valor dentro de su organización.

El bootcamp será impartido por Tatiana León, Product & Marketing Director en Taxfyle y ex Product Manager en RappiBank, quien ha liderado proyectos de IA que redujeron procesos de horas a minutos, guiando a equipos hacia una adopción práctica y estratégica de la IA.

Las y los interesados pueden registrarse en www.colectivo23.com