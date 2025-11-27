Mexicana llega a la final de Codificadas

En la competencia de TCS se inscribieron más de 4,700 mujeres en Latam; la final se realizará el 1 de diciembre en Bogotá.

Tata Consultancy Services (TCS) informó que Romina Nájera Fuentes, estudiante del Tecnológico de Monterrey, representará a México en la final de Codificadas, el certamen individual de programación exclusivo para mujeres que reconocerá a la mejor representante de Latinoamérica.

En la primera edición del concurso se inscribieron más de 4,700 mujeres para participar a nivel Latinoamérica, 10 lograron avanzar a la etapa final. En esta ocasión se inscribieron mujeres de 16 países, representando a más de 150 instituciones de toda la región.

Ximena Jofré, HR Head de TCS Latinoamérica, comentó que Codificadas es una plataforma para descubrir el potencial femenino y que como organizadores están convencidos de que existen muchísimas mujeres latinoamericanas en el ámbito de la programación y que su talento merece ser visibilizado.

La final se realizará el 1° de diciembre en Bogotá, Colombia, en donde las finalistas deberán demostrar sus conocimientos y habilidades en una prueba que consistirá en cuatro horas de competencia en programación. La participante que logre el mayor puntaje en los desafíos técnicos será la ganadora de Codificadas Latinoamérica. La gran final de Codificadas Latinoamérica finalizará con una ceremonia de premiación, en la que estarán presente representantes de universidades, gobierno y líderes globales de TCS. El evento podrá verse en vivo en tcscodificadas.com

Codificadas busca fomentar la participación femenina en el mundo de las Tecnologías de la Información, festejando el talento y potencial de las mujeres a través de una experiencia inclusiva, colaborativa e inspiradora.

Ximena Jofré destacó que “esta competencia es un paso significativo para abordar la subrepresentación de las mujeres en STEM. Con oportunidades e iniciativas como Codificadas, buscamos reducir esta disparidad de género. La digitalización y la inteligencia artificial representan oportunidades históricas para que las mujeres redefinan su papel en la industria, y TCS está comprometida con fomentar un panorama tecnológico más diverso, innovador y representativo”.