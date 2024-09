Abren inscripciones para competencia TCS CodeVita

El concurso permite elegir entre ocho lenguajes de programación: C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python y Ruby. El premio asciende a $20 mil dólares a repartir.

Tata Consultancy Services (TCS) abrió la convocatoria para su decimosegunda edición de CodeVita, concurso de programación que reúne a los mejores talentos del mundo y en el que pueden inscribirse participantes de todos los niveles educativos. Los participantes podrán competir en codificación por premios por una suma total de $20 mil dólares.

Ximena Jofré, HR Head TCS Latinoamérica, precisó que la competencia TCS Codevita tiene como objetivo incentivar a los jóvenes a que se apasionen por la programación; así como fomentar y masificar la programación, ya que los programadores de tecnología serán en gran medida los arquitectos del futuro.

El concurso permite a los inscritos elegir entre ocho lenguajes de programación, incluidos C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python y Ruby, brindándoles la flexibilidad de codificar en su lenguaje preferido. A través de esta diversidad de opciones se abre las puertas a la creación de software, aplicaciones web, aplicaciones móviles y sistemas informáticos.

Jofré precisó que TCS Codevita es una fiesta de ingenio, de diversidad y de jóvenes talentosos. Cabe destacar que desde la primera edición, el concursos ha logrado sumar un total de 600,000 inscripciones.

"Con más de una década de trayectoria, TCS CodeVita ha sido reconocido por Guinness World Records como la competencia de programación más grande del mundo, y ha servido como un semillero de talento globalmente, a lo largo de estos 13 años. Nos sentimos extremadamente orgullosos de los logros alcanzados hasta ahora y motivados a continuar desarrollando proyectos que impulsen a los jóvenes a posicionarse en el mundo profesional de la tecnología", señaló Jofré.

¿Qué ofrece CodeVita a los estudiantes?

Clasificación global para los mejores codificadores.

$20,000 dólares a repartir entre los tres mejores programadores.

Oportunidades emocionantes de carrera en una de las empresas más grandes del mundo.

Una plataforma para demostrar habilidades de programación ante el mundo tecnológico.

Viaje a la India para los finalistas, donde competirán en la gran final.

El registro para la XII edición de TCS Codevita es desde ahora y finaliza el 6 de noviembre. Para más información, ingresar a https://codevita.tcsapps.com/