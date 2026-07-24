Llegó la temporada de Héroes y Villanos en Six Flags México

Nuevos personajes, siete espectáculos, un desfile renovado, platillos temáticos y atracciones mejoradas están disponibles.

Six Flags México anunció el regreso de la batalla entre el bien y el mal, con la nueva temporada de Héroes y Villanos Fest que ofrece una experiencia épica junto acompañada de lo personajes más emblemáticos del universo DC, con nuevos villanos, espectáculos, un desfile completamente renovado y mejoras en su Atracción Justice League Battle for Metropolis. Esta temporada se puede disfrutar desde el 16 de julio y hasta el 30 de agosto.

Héroes y Villanos Fest 2026 cuenta con más de 40 personajes DC Comics y Looney Tunes dentro del parque, integrando a dos de los villanos más icónicos del universo DC: Lex Luthor y Dos Caras, para dar mayor emoción al festival.

El festival Héroes y Villanos trae al parque temático siete nuevos shows para vivir la acción. Estos nuevos espectáculos están diseñados para involucrar a los visitantes en una historia llena de acción, adrenalina y emoción, entre el bien y el mal. El show “Héroes y Villanos: La Batalla”, una producción de gran formato que reúne sobre el Escenario Versalles a personajes como Superman™, Wonder Woman™, Catwoman™, The Joker™, Harley Quinn™ y por primera vez a Lex Luthor™, en una confrontación llene de efectos especiales, escenas de acción, acrobacias y dobles profesionales.

Los visitantes también pueden experimentar la emoción en las mejores Roller Coasters de Latinoamérica, inspiradas en los héroes y villanos más poderosos de DC Comics. Por ejemplo, para desafiar la gravedad está SUPERMAN™ El Último Escape, una de las montañas rusas más altas de Latinoamérica. En el BATMAN™ The Ride, se puede poner a prueba la valentía en los intensos giros; se puede experimentar la fuerza y velocidad de WONDER WOMAN™ Coaster; o liberar toda su energía en la impredecible THE JOKER™, donde cada recorrido es diferente.

En Six Flagss México también se puede disfrutar de un desfile completamente nuevo y en el “Héroes y Villanos Parade”, las calles del parque se transforman en un espacio lleno de energía y aventura. El desfile estará dividido en dos segmentos principales: el primero tendrá como protagonistas a los queridos personajes de Looney Tunes, quienes invitarán a los visitantes a bailar y formar parte de la diversión; el segundo, el desfile de los héroes y villanos de DC con escenas de acción, momentos sorprendentes y agrega cuatro nuevos carros alegóricos autónomos, tematizados de manera espectacular para transportar a los visitantes directamente al universo DC como nunca antes.

Six Flags México también mejoró la experiencia de la atracción Justice League: Battle for Metropolis, que recibió un proceso de mantenimiento y actualización tecnológica. Entre las mejoras destacan:

Reemplazo de 9 proyectores de última generación

Reacondicionamiento mayor a 10 amplificadores con una experiancia de alta fidelidad.

El parque de diversiones ofrece que niños menores de 1.20 metros de estatura y adultos mayores de 65 años (presentando su identificación oficial INAPAM) ingresen gratis hasta el 30 de agosto, permitiendo que las familias vivan juntas todas las emociones de Héroes y Villanos Fest.

Para completar la oferta de la temporada Héroes y Villanos, Six Flags México anunció el regreso del Pasaporte de Sabores, con una extensa oferta culinaria, con platillos temáticos.