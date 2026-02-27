La alianza invita a la nueva generación de usuarios a explorar la emoción sin límites de la filosofía "Diversión Tech Sin Límites".
Infinix anunció que YUNA, miembro del grupo de K-pop femenino ITZY, es su primer embajadora global de marca; así, con esta alianza se refleja la filosofía de Infinix "Joy Tech, Beyond Limits" (Diversión Tech Sin Límites), reforzando su compromiso de empoderar a una nueva generación de usuarios a través de la creatividad, individualidad e innovación.
Asimismo, la colaboración marca un paso estratégico de la empresa al elevar sus experiencias de smartphone para usuarios internacionales más amplios, ya que Infinix y YUNA crean una narrativa unificada que va más allá del hardware, posicionando la tecnología como catalizador de alegría y herramienta para la autoexpresión.
TT Liu, director de marketing global de Infinix Mobility, señaló que al integrar la energía contagiosa de YUNA, Infinix redefine su identidad de marca y empodera a usuarios. “Guiados por la filosofía de Joy Tech, Infinix pasa de hablar de cuán avanzado es un teléfono a contar historias sobre cómo la tecnología crea alegría: cuando marcas, usuarios y YUNA se unen para iluminar cada forma única de brillar."
Por su parte, YUNA, Embajadora Global de Marca de Infinix, precisó “Estoy muy emocionada de conectar con mis fans de una nueva manera como embajadora global de marca de Infinix. Siempre he creído que la vida debe estar llena de alegría y la valentía de mostrarle al mundo quién eres realmente. Ha sido increíble ver cómo Infinix comparte esa misma energía. Estoy ansiosa por este viaje y no puedo esperar para mostrarle a todos las historias especiales que crearemos juntos!"