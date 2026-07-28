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Industria de mascotas crece en México e impulsa la fabricación de accesorios personalizados

El crecimiento del mercado de mascotas impulsa la impresión para accesorios personalizados para mascotas mediante automatización y workflows inteligentes.

La industria pet en México dejó de ser un mercado concentrado únicamente en alimento y salud. El crecimiento del consumo, la humanización de las mascotas y la demanda de productos personalizados están impulsando nuevas oportunidades de negocio para fabricantes, imprentas, diseñadores y empresas de manufactura que buscan diversificar su oferta. En este escenario, la impresión para accesorios personalizados para mascotas comienza a consolidarse como una nueva oportunidad de negocio para la industria gráfica.

De acuerdo con IMARC Group, el mercado mexicano de cuidado de mascotas alcanzó un valor de 5 mil 661 millones de dólares y mantiene una expectativa de crecimiento sostenido hacia 2034, impulsado por el comercio electrónico y la preferencia por productos premium.

Este dinamismo también se refleja en el gasto de los consumidores. Según Deloitte, el mexicano promedio destina alrededor de 2 mil 884 pesos mensuales a sus mascotas, frente a 791 pesos para su propia salud. Además, cerca del 70% de los hogares mexicanos tiene al menos una mascota, de acuerdo con cifras del INEGI, ampliando el potencial de categorías como accesorios personalizados, ropa, decoración pet-friendly y productos de diseño.

La personalización dejó de ser un valor agregado para convertirse en una expectativa del consumidor. Hoy el cliente busca accesorios que reflejen el vínculo con su mascota mediante nombres, ilustraciones, colores personalizados o diseños exclusivos.

Una nueva categoría de negocio para la industria

Para fabricantes e imprentas, esta evolución del mercado representa una oportunidad para desarrollar nuevas líneas de negocio sin depender exclusivamente de grandes volúmenes de producción. Por ello, se vuelve cada vez más indispensable integrar tecnologías que permitan producir tirajes cortos, pedidos únicos o producción masiva con la misma eficiencia operativa.

Entre las principales soluciones destacan:

Impresión DTF, ideal para textiles y prendas personalizadas.

Impresión UV, utilizada para objetos rígidos y acabados premium.

Sistemas roll-to-roll, que agilizan la producción continua en materiales flexibles.

Software RIP, para optimizar color, resolución y calidad de impresión.

Workflows automatizados y nesting inteligente, que reducen tiempos, desperdicios y costos de producción.

Gracias a esta combinación tecnológica, es posible fabricar de manera rentable collares, placas de identificación, bandanas, ropa, tapetes, casetas, recipientes para alimento y otros productos con altos niveles de personalización.

El verdadero cambio no consiste únicamente en imprimir diferentes diseños, sino en hacerlo de forma automatizada, rentable y con la calidad que exige un mercado cada vez más sofisticado.

Cómo responder a un mercado que exige productos diferenciados

Competir en este segmento implica ofrecer productos diferenciados, duraderos y con mayor valor percibido. Para lograrlo, fabricantes y marcas están incorporando materiales, tintas y acabados que permiten elevar la calidad sin comprometer la productividad.

En este contexto, la impresión para accesorios personalizados para mascotas permite desarrollar productos resistentes, seguros y con un mayor valor percibido mediante soluciones como:

Tintas UV, ideales para superficies rígidas por su resistencia a humedad, rayaduras y exposición solar, además de permitir acabados con relieve y efectos selectivos.

Tintas DTF, recomendadas para textiles y accesorios flexibles por su elasticidad y resistencia al lavado.

Sublimación, utilizada para impresiones permanentes de alta definición en poliéster y materiales recubiertos.

Tintas especializadas, diseñadas para aplicaciones sobre metales y plásticos de alto desempeño.

A ello se suman acabados como efectos mate, soft-touch, relieves y detalles metálicos, que permiten diferenciar los productos dentro de un mercado donde el diseño influye cada vez más en la decisión de compra. Al mismo tiempo, fabricantes y marcas deben garantizar materiales y formulaciones libres de sustancias tóxicas, considerando el contacto constante que los animales tienen con sus accesorios.

Un mercado con espacio para nuevos modelos de negocio

La evolución del mercado pet está generando oportunidades para empresas que tradicionalmente atendían otros sectores y que hoy encuentran en la personalización una vía para diversificar ingresos mediante productos con mayor valor agregado.

Más que depender de una sola tecnología, el reto consiste en integrar impresión digital, automatización, software y materiales especializados que permitan responder a la demanda de productos personalizados sin perder productividad ni calidad.

La impresión para accesorios personalizados para mascotas ha permitido fabricar de manera rentable, escalable y con la calidad que exige uno de los mercados de mayor crecimiento en México.