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El futuro del deporte se vive en tres dimensiones

La calidad del sonido, su dimensión espacial y la profundidad de la imagen forman parte de las expectativas.

La reciente celebración del torneo de fútbol más importante del mundo confirmó que la experiencia deportiva ya se define tanto por lo que ocurre en la cancha como por la manera en que se vive desde casa. Para millones de aficionados, escuchar el ambiente del estadio, percibir la tensión antes de una jugada decisiva y apreciar cada detalle visual se convirtió en parte esencial del espectáculo.

La magnitud de esta transformación quedó reflejada en las cifras registradas durante el torneo. El partido entre México e Inglaterra se convirtió en el encuentro más visto del siglo en el país, al reunir a más de 60 millones de espectadores, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Gobierno de México. Esta audiencia prácticamente duplicó los 35 millones de personas que habían seguido el encuentro anterior de la selección mexicana frente a Ecuador.

El torneo demostró que los aficionados quieren vivir el deporte con una sensación de cercanía mucho mayor. El sonido y la imagen tienen la capacidad de trasladar la energía del estadio al hogar y hacer que cada jugada se perciba con más intensidad y emoción.

La conversación alrededor de los grandes eventos cambió junto con las audiencias. El público sigue hablando del marcador y las jugadas, pero también recuerda cómo se sintió el partido, qué tan cerca parecía la acción y si la transmisión logró reproducir la energía de las tribunas. La calidad del sonido, su dimensión espacial y la profundidad de la imagen ya forman parte de las expectativas de los espectadores.

Esta evolución responde a una necesidad humana. La emoción aumenta cuando existe una sensación real de presencia, por lo que una transmisión capaz de reproducir con precisión el ambiente, la escala y el movimiento transforma la sala en una extensión del estadio.

Este cambio ha sido posible gracias a un ecosistema de entretenimiento cada vez más conectado. Plataformas, televisoras, fabricantes de dispositivos y operadores integran tecnologías avanzadas en transmisiones, televisores, barras de sonido, audífonos y dispositivos móviles.

Durante años, la conversación se centró en ofrecer experiencias inmersivas. Hoy, el siguiente paso consiste en crear experiencias tridimensionales, donde cada sonido ocupa un lugar específico y se mueve dentro del espacio. Esa evolución es la que tecnologías como Dolby Atmos hacen posible.

Dolby Atmos ocupa un lugar central en esta transformación. La tecnología trabaja con audio basado en objetos, lo que permite ubicar cada sonido en un espacio tridimensional y darle movimiento con gran precisión. A diferencia de los formatos que distribuyen el audio en canales fijos, Dolby Atmos puede hacer que una ovación se perciba alrededor del espectador, que el ambiente de las tribunas tenga profundidad y que determinados sonidos parezcan provenir desde arriba.

Dolby Atmos ayuda a que el sonido deportivo tenga volumen, altura y movimiento. Cuando el público percibe la grada a su alrededor y reconoce la ubicación de cada elemento, la transmisión deja de sentirse plana. El aficionado se acerca a la acción y conecta con el juego de una forma más natural.

La imagen también cumple una función decisiva. Los deportes combinan movimiento constante, cambios de iluminación, tomas abiertas y repeticiones de alta velocidad. Dolby Vision permite reproducir brillo, contraste, color y detalle con mayor precisión, ayudando a que la cancha, los jugadores y el entorno incrementen su riqueza visual.

La combinación de Dolby Atmos y Dolby Vision crea una experiencia tridimensional más completa. El sonido aporta ubicación y profundidad, mientras la imagen da claridad, textura y escala. Juntos permiten que cada momento conserve mejor su intensidad, desde el silencio previo a un penal hasta la celebración que llena el estadio.

La reciente competencia futbolística también mostró que esta experiencia puede disfrutarse en distintos espacios. El hogar continúa siendo el centro de la transmisión deportiva, mientras las pantallas móviles, los sistemas de audio y las reuniones colectivas han ampliado las formas de seguir un encuentro. El objetivo permanece igual en todos los casos: acercar al aficionado al momento y permitir que la tecnología trabaje de manera natural, sin distraerlo de la emoción.