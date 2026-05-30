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¿Quieres un hogar inteligente? Aprovecha el Hot Sale con LG

Descuentos de hasta 60% en televisores OLED, línea blanca, audio portátil y soluciones inteligentes para el hogar; y otros beneficios exclusivos para estudiantes.

Hot Sale es sin duda una de las temporadas de compras más esperadas cada año por los consumidores mexicanos. LG Electronics ofrece descuentos exclusivos y promociones especiales en distintas categorías como entretenimiento y línea blanca, incluyendo soluciones para el hogar inteligente, las cuales finalizan este 2 de junio.

Entre los productos que LG ofrecerá durante esta edición destacan hasta 42% de descuento en el televisor LG OLED C5 de 65 pulgadas, que entrega negros perfectos, contraste infinito y la mejor calidad de imagen del mercado. En electrodomésticos, será posible adquirir refrigeradores LG InstaView, que combinan diseño sofisticado y practicidad inteligente en la cocina con hasta un 41% de descuento, mientras que la multipremiada LG WashTower, que redefine el cuidado de la ropa con un sistema inteligente todo en uno que optimiza espacio, eficiencia y conectividad tendrá hasta 49% de descuento. Por su parte, la categoría de audio entra también con un descuento de 64% en LG xboom Bounce by will.i.am, que se caracteriza por un sonido potente y una portabilidad única en el mercado.

Por si no fuera suficiente, ofrecemos descuentos adicionales, como por ejemplo 5% extra pagando a través de SPEI y un 3% adicional en caso de ser la primera compra.

La participación de LG en Hot Sale responde al compromiso de la marca por acercar tecnología avanzada a más consumidores, ofreciendo productos que integran innovación impulsada por inteligencia artificial, experiencias conectadas y soluciones pensadas para diferentes estilos de vida.

En LG buscamos desarrollar tecnología que genere un impacto real en la vida de las personas. Hot Sale representa una oportunidad importante para acercar nuestras soluciones a más hogares, permitiendo que los consumidores accedan a experiencias premium con beneficios y promociones especiales.

Además de descuentos directos, los consumidores podrán acceder a beneficios adicionales como hasta $1,500 de descuento pagando a meses con Paypal*, hasta 15% de descuento con el cupón: HSALEMP en Mercado Libre pagando con Mercado Pago* y hasta 15% de cashback pagando a MSI con tarjeta de crédito Santander*.

Pensando en los estudiantes, LG también estará ofreciendo descuentos de hasta el 64% en productos especiales para ellos dando clic aquí, como por ejemplo el monitor UltraFine de 27 pulgadas con panel IPS y definición 4K con 55% de descuento, el televisor QNED83 de 65 pulgadas y procesador inteligente con 66% de descuento y, para esta temporada de calor, el sistema inteligente de aire acondicionado LG ARTCOOL (54% de descuento) con compresor inverter y con ThinQ, la plataforma de inteligencia artificial de LG.