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Cinco claves para impulsar el desarrollo sostenible de las mujeres en TIC

El reto ya no es atraer talento femenino, sino construir condiciones reales para que más mujeres puedan desarrollarse, liderar y permanecer en el sector.

La presencia de mujeres en el sector tecnológico sigue avanzando, pero su permanencia y crecimiento aún dependen de condiciones estructurales que no han evolucionado al mismo ritmo que la industria.

Hoy, más mujeres participan en procesos para posiciones senior y áreas altamente especializadas como datos, infraestructura, desarrollo y ciberseguridad. Sin embargo, la evolución no ha sido homogénea. Persisten sesgos en modelos de evaluación, acceso desigual a experiencias clave y brechas en etapas tempranas de especialización.

Datos internos de KPMG Technology Services Americas (KTSA) muestran que 29% de sus contrataciones en el año fiscal en curso han sido mujeres, una señal de avance gradual en un sector históricamente dominado por hombres. Aun así, el desafío persiste: ampliar el acceso no garantiza, por sí solo, el desarrollo y la permanencia.

Hoy el reto ya no es únicamente atraer talento femenino, sino construir condiciones reales para que más mujeres puedan desarrollarse, liderar y permanecer en el sector. El verdadero cambio ocurre cuando existen oportunidades claras de crecimiento desde etapas tempranas en proyectos técnicos.

Desde su experiencia en atracción de talento, Karina Arroyo identifica cinco claves para impulsar trayectorias más equitativas y sostenibles en tecnología:

1. Revisar los sesgos desde el origen

Las brechas comienzan antes de la contratación. Redefinir perfiles, criterios de liderazgo y trayectorias de éxito permite ampliar el acceso al talento femenino sin limitar el potencial desde el inicio.

2. Asegurar acceso temprano a experiencias estratégicas

La participación en proyectos de alto impacto, mentorías y roles técnicos desde etapas iniciales es determinante para acelerar la especialización, especialmente en áreas como inteligencia artificial o ciberseguridad.

3. Alinear los esquemas laborales a la realidad del talento

La flexibilidad dejó de ser un beneficio adicional. Modelos híbridos, bienestar y balance vida-trabajo son factores decisivos para atraer y retener talento.

4. Desarrollar habilidades técnicas y humanas de forma integral

Además de capacidades en datos, nube o desarrollo, hoy es indispensable fortalecer habilidades como comunicación, adaptabilidad y liderazgo colaborativo, claves para desarrollar una carrera en posiciones de liderazgo.

5. Construir sistemas por encima de iniciativas aisladas

La inclusión sostenible exige un enfoque integral: acceso a oportunidades, liderazgo incluyente, acompañamiento profesional y una cultura organizacional que permita crecer sin replicar modelos tradicionales.

Hablar de avance sin hablar de permanencia es quedarse a la mitad. El verdadero cambio ocurre cuando más mujeres pueden construir carreras sostenibles dentro del sector.