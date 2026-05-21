Blog - Addictware

Incertidumbre cibernética, el enemigo del crecimiento empresarial

La adopción de ciberseguros se ha convertido en un elemento estratégico que impulsa la competitividad.

En medio del frenético contexto político nacional e internacional, la incertidumbre empresarial es inevitable. Cada sector enfrenta niveles de preocupación que perjudican la toma de decisiones. En México, empresarios han señalado que sus compañías están altamente expuestas al riesgo de sufrir pérdidas financieras significativas en los próximos 12 meses, de acuerdo con un estudio de PwC en 2026.1

Lejos de ser paralizante, la incertidumbre ha direccionado la toma de decisiones hacia la búsqueda de soluciones que atiendan preocupaciones corporativas inmediatas y específicas. Esto ha permitido a empresarios generar soluciones para contrarrestar tensiones externas, con la oportunidad de, también, crear ventajas de crecimiento a largo plazo.

Atención tecnológica para frenar incertidumbre

El riesgo cibernético es actualmente una de las principales inquietudes entre los empresarios. Según la firma KPMG en 2025, 83% de las organizaciones reporta un aumento en ataques de phishing, ransomware y esquemas de ingeniería social impulsados por inteligencia artificial. En ese tenor, 42% de los responsables de la toma de decisiones prioriza reforzar su estrategia de ciberseguridad como respuesta ante el entorno geopolítico.2

Cyber Risk Engineering de HDI Global México reconoce que implementar ciberseguridad basada en inteligencia artificial representa una elección estratégica y presupuestal. Por ello, su solución integra talento especializado, gobernanza robusta y actualización constante frente a un panorama de amenazas en rápida evolución.

Antes de IA, el primer paso para digitalizar una empresa es construir una sólida red de ciberseguridad; de lo contrario, la entrada al mundo tecnológico pasa a ser una auto-exposición de información confidencial. Además, los ciberseguros pueden adaptarse a las necesidades técnicas y organizacionales de cada empresa, brindando una mejor respuesta ante incidentes.

La adopción de ciberseguros se ha convertido en un elemento estratégico que impulsa la competitividad. Las empresas que cuentan con este tipo de protección pueden responder con mayor rapidez ante incidentes, minimizar pérdidas financieras y salvaguardar su reputación frente a clientes y socios. Asimismo, estas herramientas facilitan la adaptación a un entorno global cada vez más volátil, donde la exposición digital y los riesgos geopolíticos están estrechamente ligados a la continuidad del negocio.

HDI Global SE cuenta con el respaldo del Grupo Talanx, un grupo alemán con sólida fortaleza financiera y procesos certificados bajo estándares internacionales. Sus soluciones cibernéticas han sido validadas en entornos empresariales altamente exigentes, posicionándola como un aliado estratégico para enfrentar los retos más complejos del mercado.

Fuente: