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La tecnología invisible que hará que no te pierdas ni un segundo del juego

Los chips de MediaTek están transformando la forma en que millones de mexicanos vivirán los eventos deportivos más grandes del mundo.

Piénsalo un momento: cuando estás en el estadio, en la sala de tu casa o en un restaurante con tus amigos viendo el partido del siglo, lo último en lo que piensas es en el chip que hace posible todo eso. Y precisamente ahí está nuestra misión en MediaTek. Somos la tecnología invisible que le da superpoderes a tu smartphone y a tu televisión inteligente, para que tú solo te preocupes por gritar el gol.

México está a punto de vivir uno de los momentos deportivos más extraordinarios de su historia. Cientos de miles de aficionados de todo el mundo llegarán a nuestras ciudades. Millones de mexicanos se conectarán simultáneamente para no perderse ni un solo minuto de los partidos. Las redes van a temblar. Los servidores van a sudar. Y en ese momento crítico, el smartphone que llevas en la bolsa del pantalón se convertirá en tu boleto de acceso a la emoción. Por eso hoy quiero contarte qué hay detrás de esa pantalla que tanto amas.

Ver el partido en casa como si estuvieras en la tribuna

Los televisores inteligentes con procesadores MediaTek tienen algo que pocos fabricantes presumen abiertamente: inteligencia artificial integrada directamente en el chip. ¿Qué significa eso para ti? Que cuando el árbitro cobra un penal en el ángulo opuesto del estadio y la transmisión tiene ese molesto pixelado de siempre, el procesador lo detecta y reconstruye en tiempo real la imagen, cuadro a cuadro, para que veas el balón con una nitidez que a veces no es capturada por la cámara debido a las condiciones de luz.

Nuestra tecnología de mejora de imagen —la llamamos MiraVision— analiza cada cuadro de la escena del partido: distingue el pasto del uniforme, la cara del jugador del fondo del estadio y ajusta el brillo, el contraste y la saturación de manera independiente para cada zona. El resultado es que el verde del campo se vea real, no ese verde lavado que cansa a la vista después de 90 minutos. Y si tienes una tele con pantalla 4K o incluso 8K, nuestros chips hacen un upscaling inteligente: convierten una señal de transmisión normal en algo que parece arte puro.

Tu celular como el mejor camarógrafo del estadio

Ahora hablemos de lo que pasa cuando estás en el estadio con tu smartphone. Quieres capturar ese momento épico: el jugador que viene corriendo, la celebración del gol, la locura de la tribuna. El problema de siempre es que, en esas condiciones — iluminación insuficiente, posicionado en contra de la luz y con mucho movimiento, todo pasando muy rápido—, la mayoría de las fotos salen movidas o borrosas.

Los procesadores Dimensity de MediaTek incluyen un motor de imagen que procesa múltiples sensores simultáneamente. Capturan hasta 20 fotos en una fracción de segundo, las analiza todas y construye la imagen perfecta fusionando lo mejor de cada toma. A esto le sumamos el procesamiento de video con HDR en tiempo real: mientras grabas al jugador que corre hacia la portería, el chip está balanceando la exposición entre las luces brillantes del estadio y las sombras de las tribunas para que todo quede bien expuesto en la misma toma. El resultado es que hoy tu celular graba y toma mejores fotos de un partido nocturno de lo que podía hacerlo una cámara profesional hace diez años. Sin exagerar.

5G, WiFi 6 y 7: la carretera que lleva el partido hasta tus ojos

Aquí viene la parte donde más magia invisible ocurre. Imagina que en un estadio hay 80,000 personas y la mitad está transmitiendo videos en vivo, mandando fotos a sus contactos y viendo repeticiones en sus teléfonos al mismo tiempo. Eso es una barbaridad de datos transportándose por el aire. Sin la tecnología adecuada, la red se satura y todos ven el símbolo de "sin señal" justo cuando se anota el gol.

Los módems 5G de MediaTek, integrados directamente en nuestros chips Dimensity, utilizan una tecnología llamada agregación de portadoras (CA por sus siglas en inglés) que permite conectarse automáticamente a múltiples antenas para mantener una mejor comunicación. Es como si en vez de usar un solo "carril" de la autopista, el teléfono enviara y recibiera información por varios carriles simultáneamente y los usara en paralelo. El resultado práctico es que, aunque haya miles de personas conectadas a tu alrededor, tu teléfono sigue teniendo velocidad suficiente para transmitir o recibir video en alta calidad sin interrupciones.

Pero el 5G no lo es todo. Cuando estás en casa o en un bar con buena señal de WiFi, entran en juego las tecnologías WiFi 6 y WiFi 7. Cada generación es como ampliar la autopista: más carriles, mayor velocidad, menos congestión y menor latencia. WiFi 7, por ejemplo, puede teóricamente mover datos hasta 30 veces más rápido que el WiFi 5 que todavía tienen muchos ruteadores en México. Y WiFi 8 — la siguiente generación que estará lista en un futuro no muy lejano— agrega inteligencia artificial para que el ruteador evalúe las condiciones de la red y distribuya mejor la señal entre todos los dispositivos conectados en casa. Nuestros chips detectan automáticamente qué recursos de la red están disponibles y eligen la mejor combinación para que tú no tengas que hacer nada.

El partido dura 90 minutos. La batería tiene que durar todo el día

Uno de los grandes dolores de cabeza en un día de partido es quedarse sin batería. Sales de tu casa, ves el partido, lo compartes, lo grabas, mandas memes, buscas la repetición del gol, pides un Uber de regreso… y el teléfono llega al 8% antes de que termine el segundo tiempo. Eso se acabó con la arquitectura de chipsets de MediaTek, que integra diversas tecnologías para optimizar el consumo de energía en todas las funciones.

Nuestros chips asignan los recursos necesarios para el procesamiento especializado, ya sea para tareas pesadas (como procesar video en 4K) o para tareas ligeras (como recibir notificaciones o mantener la disponibilidad de la conexión). La inteligencia del sistema consiste en activar únicamente los procesadores necesarios para cada tarea en cada momento. Si estás viendo el partido en streaming, usa video codificadores en hardware en vez de la CPU y del módem 5G con tecnología “Ultra Save”, que minimiza el consumo; los demás recursos se mantienen en estado de reposo, como los de fotografía y los de IA que no se requieren. Si solo estás enviando mensajes, activa únicamente un núcleo eficiente de la CPU. Esta dinámica permanente ayuda a ahorrar hasta un 50% de energía en comparación con procesadores que mantienen activos innecesariamente todos sus recursos. El resultado es que llegas al final del partido con batería de sobra.

Y en cuanto a la transmisión de datos, MediaTek integra tecnología que brinda una experiencia fluida bajo las cambiantes condiciones de lugar y de movimiento.

¿Por qué es importante MediaTek en tu tele y en tu celular?

Hoy, casi uno de cada dos smartphones vendidos en el mundo integra un procesador MediaTek. En México, estamos presentes en una gran diversidad de marcas y modelos que van desde las más accesibles hasta las premium: OPPO, Xiaomi, Motorola, Realme, Samsung, Vivo, Honor, entre muchos otros fabricantes que integran nuestros chips en sus modelos más populares. Lo mismo en televisores: Hisense, TCL, Sony, LG, Xiaomi, Samsung y otras marcas confían en nuestros procesadores para sus Smart TVs.

La razón es simple: un chip MediaTek no es solo un procesador. Es una plataforma completa que integra en un espacio muy reducido varios procesadores: la CPU de la aplicación, el procesador de imágenes, el procesador de IA, el módem 5G y el de WiFi, además de decodificadores y controladores de imagen. Todos comunicándose entre sí a super altas velocidades, sin que tengas que pensar en ello.

En un evento deportivo masivo, esta integración marca toda la diferencia. Cuando el gol cae en el minuto 90 y todos en el estadio intentan subir el video al mismo tiempo, los teléfonos con Dimensity van a procesar, capturar y subir ese video antes de que otros terminen de abrirles la cámara. En casa, el televisor va a proyectar esa repetición con la nitidez y los colores que te quitarán el aliento. Y la batería va a aguantar hasta la celebración al final del partido.

La próxima vez que veas el partido en tu teléfono o en tu Smart TV, recuerda: detrás de esa imagen perfecta, ese audio nítido y esa conexión que nunca falla, hay millones de operaciones invisibles que ocurren cada segundo. Eso es MediaTek. Eso somos nosotros.

México merece vivir estos momentos históricos con la mejor tecnología disponible. Y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que así sea.