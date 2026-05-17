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¿Está la banca mexicana preparada para la seguridad post-cuántica?

A medida que aumentan las transacciones digitales, también crece la presión sobre bancos y fintechs para modernizar la infraestructura criptográfica que protege millones de operaciones.

La industria financiera podría enfrentar una de las transformaciones tecnológicas más complejas de los próximos años. Especialistas advierten que el avance de la computación cuántica amenaza con volver vulnerables algunos de los sistemas criptográficos que actualmente protegen pagos digitales, operaciones bancarias y datos financieros sensibles.

Recientemente, bancos centrales del G7 alertaron sobre los riesgos que estas tecnologías podrían representar para la estabilidad y seguridad del sistema financiero global, particularmente ante la posibilidad de que futuros desarrollos permitan vulnerar modelos de cifrado utilizados actualmente por bancos, fintechs y plataformas digitales.

Uno de los principales focos de preocupación es el modelo conocido como “harvest now, decrypt later” (“capturar ahora, descifrar después”), que consiste en interceptar y almacenar información cifrada en el presente para descifrar posteriormente mediante capacidades cuánticas más avanzadas.

El desafío cobra relevancia en México en un momento en que la digitalización financiera continúa acelerándose. De acuerdo con la ENDUTIH 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 69% de las personas usuarias de internet realizan operaciones bancarias o pagos digitales. A su vez, el Banco de México reportó que el SPEI procesó más de 5 mil millones de operaciones durante 2024, reflejando la creciente dependencia del ecosistema financiero hacia plataformas digitales.

A medida que aumentan las transacciones digitales, también crece la presión sobre bancos y fintechs para modernizar la infraestructura criptográfica que protege millones de operaciones. El reto no sólo implica actualizar tecnología, sino identificar sistemas vulnerables, migrar infraestructura heredada y adaptarse a nuevos estándares internacionales sin comprometer la continuidad operativa.

El problema para las instituciones financieras no es únicamente cuándo llegará la computación cuántica, sino si tendrán tiempo suficiente para prepararse. Muchas organizaciones todavía no tienen visibilidad completa sobre dónde utilizan criptografía vulnerable dentro de su operación.

A nivel global, el impacto económico de los incidentes de ciberseguridad ya representa una presión significativa para el sector financiero. De acuerdo con IBM, el costo promedio de una filtración de datos en esta industria alcanzó los 6.08 millones de dólares, posicionándose entre las más afectadas por brechas de seguridad.

Especialistas advierten que la transición hacia modelos de seguridad post-cuántica podría extenderse durante varios años y requerir inversiones relevantes en infraestructura tecnológica, cumplimiento regulatorio y resiliencia operativa. En paralelo, compañías tecnológicas y proveedores de infraestructura comienzan a acelerar el desarrollo de plataformas compatibles con estándares criptográficos resistentes a ataques cuánticos.

Estamos entrando en una nueva etapa para la seguridad financiera global. La transición post-cuántica impactará decisiones de inversión tecnológica, regulación y operación bancaria durante la próxima década. Las instituciones que comiencen antes su modernización tendrán una ventaja estratégica frente a futuros estándares internacionales.

Mientras la transformación digital acelera el crecimiento de pagos electrónicos, banca digital y fintechs en México, la seguridad post-cuántica comienza a perfilarse como uno de los principales retos tecnológicos para garantizar la confianza y estabilidad del ecosistema financiero en los próximos años.