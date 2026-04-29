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Celebra el Día del Niño con una selección especial de películas

Haz un maratón con los cinéfilos más pequeños y disfruta de personajes animados, adaptaciones de libros y hasta documentales.

Este 30 de abril, como ya es tradición en México, celebraremos a todos los niños y las niñas. El Día del Niño es la fecha anual específica para festejar a las infancias y qué mejor manera de hacerlo que con la magia del cine, a muchos pequeños les encanta ver películas y este año en su día especial podrán ver una cuidada selección que les hará emocionarse, sentir felicidad, reír y pensar en muchas cosas mientras ven lo que hacen en pantalla personajes animados, personas y simpáticos animales reales; todo en la comodidad de sus hogares y junto a sus seres queridos consintiéndoles como se lo merecen.

La ganadora del Oscar en 2025 a Mejor Película Animada, Flow, nos hace parte de una aventura sin precedentes en la que un gato y un variado grupo de animales buscan la forma de sobrevivir en medio de una gran inundación. Se trata de una historia sumamente emotiva que no necesita diálogos para transmitir las emociones de sus simpáticos personajes.

Un oso que no quiere convertirse en notario tiene una amistad con una ratoncita distraída que no tiene ganas de ser dentista. Ernest y Celestine muestra con personajes carismáticos el valor que se necesita para hacer aquello que realmente nos haga felices.

La marcha de los pingüinos es un documental ideal para niños un poco más grandes, en este aprenderán cómo cada año en la Antártida da comienzo un emocionante y hermoso viaje con cientos de miles de pingüinos Emperador que abandonan la seguridad del océano para adentrarse en la desértica tierra helada.

En Mirai: mi pequeña hermana un niño consentido de cuatro años al que sus padres dejan de prestar atención cuando nace su hermana, es visitado por la versión adolescente de su hermana para juntos una aventura extraordinaria.

Los niños lobo es una fantasía familiar sobre una mujer cuyos dos hijos nacieron con la capacidad de convertirse en lobos. Tras mudarse al campo para vivir tranquilos y sin que las extraordinarias facultades de los niños sean descubiertas, al crecer los hermanos deberán decidir si quieren vivir como humanos o como lobos.

Ser diferente a los demás niños puede ser algo complicado y justo esto es lo que retrata Extraordinario con su historia de un niño de 10 años de edad con una deformidad facial que se esfuerza por encajar en su nuevo colegio e intenta llevar una vida normal a pesar de verse distinto.

Astro Kid es una peculiar propuesta francesa animada en la que, después de que su nave queda reducida a cenizas, el joven Willy pierde el contacto con sus padres y con la ayuda de un robot trata de salvaguardarse hasta que alguien acuda a su rescate.

En la aventura británica ¡Pide un deseo!, un grupo de niños que pasa unos días de vacaciones en la ciudad de Cornwall descubren en la playa a un ser mágico con el poder de hacer sus sueños realidad, lo cual siempre puede resultar en algo fantástico u tal vez alocado. Recomendada para niños mayores.

Y para los niños de menor edad, en Ladybug: Aventura de los insectos podrán acompañar a una catalina que sueña con conocer el paraíso de los insectos. Con la ayuda de una libélula divertida, vivirá una aventura llena de sorpresas en la cual aprenderá que a veces el viaje es más importante que el destino.

Al entrar al canal de Filmelier+, en este encontrarán fácilmente el carrusel Cine para Niños con las películas de este lista y lo único que deberán hacer será darle play a lo que quieran ver, así que ahora solo tienen que disfrutar de esta programación.