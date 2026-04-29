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El error antes del pago: el problema que está frenando la eficiencia financiera en la región

El crecimiento de los pagos digitales lleva a garantizar que cada transferencia llegue correctamente desde el origen, en un entorno con sistemas bancarios fragmentados y validaciones insuficientes.

En medio del crecimiento acelerado de los pagos digitales en las Américas, Prometeo advierte sobre una brecha crítica que aún persiste en la operación financiera de las empresas: la baja calidad y validación de los datos bancarios en el origen de las transacciones.

A pesar de avances como los pagos instantáneos en distintos países de la región, muchas empresas continúan operando con procesos manuales, validaciones básicas y sistemas desconectados. El resultado son pagos fallidos, incremento del fraude y equipos financieros atrapados en ciclos de conciliación que son parte del día a día de la operación.

Durante años, la industria se enfocó en acelerar el movimiento del dinero, asumiendo que los errores podrían resolverse después gracias a los tiempos de compensación. Hoy, el verdadero desafío es entender que la inmediatez exige nuevos controles estructurales: debemos garantizar la certeza en el punto de origen, antes de que el dinero se mueva.

Gestionar pagos por transferencia sin una validación automatizada sigue generando fricción operativa, errores en el procesamiento y tiempos de espera innecesarios. En algunos casos, los equipos de tesorería pueden dedicar hasta cuatro horas diarias a tareas de conciliación manual derivadas de transferencias devueltas o datos incorrectos, un problema que se repite a lo largo de toda la región.

El ejemplo de México

En México, este desafío se refleja claramente en el uso de la CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), un identificador único de 18 dígitos diseñado para enrutar transferencias interbancarias con precisión. Sin embargo, en la práctica, validar su formato no garantiza que la cuenta sea correcta o esté operativa.

Una CLABE puede estar correctamente estructurada y aun así pertenecer a una cuenta inactiva, no coincidir con el titular esperado o generar un rechazo en el sistema. Esta situación evidencia una falla estructural en la región: estandarizar el formato de los datos no sirve de nada si las empresas siguen operando a ciegas sobre el estado real de las cuentas.

La diferencia entre validar un formato y validar una cuenta es crítica. Una empresa puede tener todos los datos ‘correctos’ en apariencia y aun así enfrentar fallas operativas críticas o riesgos de fraude, simplemente porque la sintaxis no refleja el estado real ni la titularidad de la cuenta en el sistema financiero.

La solución

La validación de cuentas bancarias vía API está redefiniendo la industria. Estas soluciones permiten confirmar en tiempo real si una cuenta existe, está activa y corresponde al destinatario previsto, integrando este proceso directamente en los flujos de onboarding y pagos.

Como resultado, las empresas ejecutan menos pagos fallidos o rechazados, procesos de alta más ágiles y una reducción significativa en la carga operativa de los equipos financieros. En lugar de reaccionar ante errores, las empresas pueden prevenirlos antes de que el dinero salga de la cuenta.

Para organizaciones con presencia en múltiples países, este desafío es aún mayor. La fragmentación del sistema bancario en las Américas obliga a desarrollar integraciones locales en cada mercado, lo que ralentiza la expansión y eleva los costos tecnológicos.

Por este motivo, comienzan ya a consolidarse infraestructuras que unifican la validación bancaria a nivel regional. A través de una única integración, es posible estandarizar la comunicación con distintas instituciones financieras y obtener respuestas estructuradas sobre el estado real de las cuentas.

Estamos viendo un cambio total del paradigma. Y es que las empresas ya no están necesitando procesar únicamente pagos, sino construir una capa operativa más inteligente que les permita validar, entender y operar sobre los datos bancarios en tiempo real, sin importar el país.