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El paradigma de la conectividad infinita: MediaTek lidera hoy con Wi-Fi 7 y adelanta el mañana con Wi-Fi

La conectividad que viene no será recordada por ser “más rápida”, sino por ser más confiable, más inteligente y más resistente en el mundo real.

La conectividad inalámbrica ya no compite solo por “más velocidad”. Compite por mejor experiencia: menos latencia, mayor estabilidad, mayor capacidad en entornos saturados y una red capaz de sostener el auge simultáneo de IA, IoT y cómputo en el borde.

En ese contexto, mientras la industria apenas entra en la fase de despliegue masivo de Wi-Fi 7, MediaTek elevó la conversación en CES 2026: consolidó su liderazgo en la generación actual y presentó su visión de la siguiente generación, con la nueva familia Filogic 8000, diseñada para el ecosistema Wi-Fi 8.

La idea central es clara: la Inteligencia Artificial se convierte en el puente entre el salto de rendimiento de Wi‑Fi 7 y la promesa de confiabilidad extrema de Wi‑Fi 8.

1) Wi-Fi 7 ya es una revolución (y Filogic lo demuestra)

Para entender el siguiente paso, hay que reconocer la base: con chipsets Filogic 880 y Filogic 380, MediaTek ha llevado Wi-Fi 7 más allá del titular “hasta 40 Gbps”. Wi-Fi 7 es, sobre todo, una reingeniería de cómo se utiliza el espectro, cada vez más congestionado.

Lo que cambia en la práctica: latencia y eficiencia, guiadas por IA

Menos latencia con MLO y mejor uso del canal con MRU

Multi-Link Operation (MLO) permite usar simultáneamente las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz para reducir los retrasos y mejorar la consistencia. A la par, Multiple Resource Unit (MRU) optimiza la asignación de recursos en el canal, lo que se traduce en una mejor respuesta cuando hay muchos usuarios conectados.

Rendimiento real con Smart Link Dispatching

Con mecanismos de selección y despacho inteligentes de enlace, los dispositivos pueden adaptarse en tiempo real a condiciones cambiantes, maximizando el rendimiento en canales limpios y manteniendo la resiliencia en redes saturadas.

Resultados tangibles (incluso con infraestructura anterior)

Wi-Fi 7 empieza a demostrar ventajas aun en escenarios híbridos: en pruebas con clientes de última generación, se observó que un dispositivo Wi-Fi 7 puede lograr hasta un 19 % más de velocidad que uno Wi-Fi 6 usando un router heredado, especialmente a mayor distancia o con obstáculos.

Y cuando el entorno sí está listo (routers Wi‑Fi 7), las mejoras se amplifican:

Un cliente Wi‑Fi 6 puede beneficiarse del diseño y de las optimizaciones del hardware.

Un cliente Wi‑Fi 7 puede duplicar o triplicar la velocidad al aprovechar la banda de 6 GHz y canales de 320 MHz.

La conclusión para el mercado es directa: Wi-Fi 7 no es una promesa; es una ventaja medible y prepara el terreno para el siguiente gran objetivo: la confiabilidad.

2) CES 2026: Wi‑Fi 8 cambia el foco—de “más rápido” a “más confiable”

Si Wi‑Fi 7 es el salto de rendimiento y de latencia, Wi‑Fi 8 apunta a la confiabilidad ultraalta. Y esto no es un matiz: es una respuesta a un problema que se vuelve crítico en la era de la IA y de dispositivos conectados por millones.

Hoy, el mayor enemigo de la experiencia ya no es la velocidad teórica, sino la congestión y la interferencia. Por eso, la arquitectura Filogic 8000 nace con un enfoque quirúrgico: mantener una conexión estable, predecible y robusta.

Qué representa Filogic 8000 para el ecosistema

Confiabilidad como prioridad de diseño

Pensada para gateways empresariales, smartphones y IoT crítico, la apuesta es clara: sostener una operación fluida incluso ante interferencias hostiles y en alta densidad de conexiones.

Sinergia real con IA y Edge AI

Filogic 8000 no solo “usa IA” para optimizar la red; está concebida para soportar el volumen de datos y la demanda de consistencia que requieren la IA generativa y el procesamiento en el borde.

3) De la velocidad a la estabilidad total: evolución en una mirada

Parámetro Wi‑Fi 7 (Filogic 880/380) Wi‑Fi 8 (Filogic 8000) Enfoque principal Velocidad (hasta 40 Gbps) y baja latencia Confiabilidad ultraalta y estabilidad Claves tecnológicas MLO, MRU y optimización inteligente Gestión avanzada para congestión e interferencia Casos de uso ideales Cloud gaming, VR, streaming 8K Infraestructura crítica, IoT masivo, IA/Edge AI Momento de mercado Despliegue masivo global Presentado en CES 2026 (vanguardia)

4) Alianzas, escala y la ventaja de ejecutar primero

La señal más fuerte para el mercado no es solo el anuncio técnico, sino también el respaldo del ecosistema. En CES 2026, líderes de la industria—como Steven Chang, de Foxconn Industrial Internet—destacaron la colaboración con MediaTek para llevar Wi-Fi 8 al mercado, reforzando un mensaje: esto no es laboratorio; es camino a producto.

Con una escala global (impulsando más de 2,000 millones de dispositivos al año), MediaTek tiene una capacidad diferencial: democratizar estas generaciones de conectividad, desde el smartphone hasta redes de alta densidad como recintos, campus y estadios.

Esa ejecución se traduce en una estrategia de doble vía:

Perfeccionar Wi‑Fi 7 para satisfacer la demanda actual de ancho de banda y de latencia.

Acelerar Wi‑Fi 8 con Filogic 8000 para un futuro en el que la estabilidad será tan indispensable como la energía.

El futuro ya está en fase de diseño industrial

La conectividad que viene no será recordada por ser “más rápida”, sino por ser más confiable, más inteligente y más resistente en el mundo real.

El mensaje es claro: MediaTek no está esperando a que el futuro llegue. Lo está construyendo.