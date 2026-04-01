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Fraude en servicios financieros: la verificación de identidad como primera línea de defensa

El crecimiento de los fraudes en aplicaciones (apps) de crédito exprés evidencia la urgencia de integrar controles robustos de verificación de identidad en línea.

Apoyado en arquitecturas tecnológicas cada vez más sofisticadas, el ecosistema fintech ha impulsado el acceso al crédito y ha ampliado el alcance de la inclusión financiera. Este entorno también exige evolucionar hacia modelos de verificación de identidad más sofisticados, basados en inteligencia artificial y automatización, capaces de operar a escala sin comprometer la experiencia del usuario ni el cumplimiento regulatorio.

Sin embargo, este proceso también ha traído nuevos riesgos. Una muestra clara son los fraudes en aplicaciones (apps) de crédito exprés, muchas de las cuales operan con controles insuficientes de verificación de identidad en línea, seguridad y cumplimiento, o fuera de los marcos regulatorios, lo que abre la puerta a prácticas que pueden afectar tanto a usuarios como instituciones.

De acuerdo con el Reporte de Fraude de Identidad 2025–2026 de Sumsub, en 2025 los servicios financieros se posicionaron como el segundo sector más afectado a nivel global por el fraude de identidad, con una incidencia del 2.7%. En México, al menos 3 de cada 10 usuarios que solicitaron un préstamo a través de una app fueron víctimas de fraude, según datos de Kardmatch, comparador de productos financieros. Desde una perspectiva tecnológica, estas plataformas representan una amenaza directa a la confianza del sistema financiero digital, al exponer vulnerabilidades críticas, comprometer datos sensibles y erosionar la credibilidad de las infraestructuras fintech legítimas.

Las organizaciones financieras requieren no solo controles más estrictos, sino plataformas integradas que permitan detectar riesgos en tiempo real y responder de manera proactiva a patrones de fraude cada vez más complejos. Para los responsables de ciberseguridad, esto subraya la urgencia de integrar controles robustos de verificación de identidad en línea y monitoreo continuo para prevenir fraudes financieros desde la arquitectura misma de las plataformas, entendiendo la seguridad no como una capa adicional, sino como un componente crítico del diseño tecnológico y de la solidez del ecosistema financiero digital.

Por qué la verificación de identidad debe ir más allá del onboarding

En muchas organizaciones de servicios financieros, la verificación de identidad en línea sigue tratándose como un requisito de cumplimiento normativo —un paso obligatorio para satisfacer KYC (Know Your Customer) o un simple trámite para “activar” clientes—.

Sin embargo, en un entorno regulatorio cada vez más dinámico y globalizado, este enfoque resulta insuficiente. Las organizaciones deben garantizar cumplimiento continuo frente a marcos regulatorios internacionales, al tiempo que mantienen operaciones ágiles y escalables.

Desde esta lógica, los esfuerzos tecnológicos se concentran en reducir fricción, acelerar el onboarding y cumplir con el umbral mínimo que marca la regulación, pero se deja de lado el hecho de que se trata de un componente fundamental de la estrategia de negocio.

Y es que, cuando la verificación de identidad se debilita, no solo se expone a la institución a riesgos regulatorios, sino que se compromete la integridad de todo el ecosistema financiero. Una identidad mal verificada abre la puerta al fraude individual y compromete toda la cadena de valor. Permite la creación de cuentas falsas, el uso indebido de datos personales, el sobreendeudamiento forzado y, en los casos más graves, la extorsión y el acoso a los usuarios.

Esto implica evolucionar hacia un enfoque integral, donde la verificación de identidad forme parte de un ecosistema unificado que combine KYC, monitoreo continuo, análisis de riesgo y prevención de fraude en una sola arquitectura tecnológica.

Cada app fraudulenta que opera sin controles robustos incrementa la percepción de riesgo en todo el canal digital. El usuario promedio no distingue entre una fintech formal y una aplicación ilegal; si fue afectado por fraudes en aplicaciones (apps) crédito, el daño se asocia al modelo completo. Así, la desconfianza se generaliza y termina impactando a empresas legítimas que sí invierten en cumplimiento, seguridad y tecnología.

La verificación de identidad en línea constituye la primera línea de defensa tanto para el usuario como para el propio sistema financiero digital. Para las áreas de TI, esto implica dejar de ver la verificación de identidad como un proceso aislado del onboarding y asumirla como una capa transversal de seguridad y confianza, capaz de proteger la operación a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

Verificación de identidad, elemento central en la arquitectura de seguridad

La verificación de identidad debe entenderse como un eje transversal integrado a la arquitectura de seguridad y al ciclo de vida completo del usuario. Más allá de “validar” la identidad de alguien al inicio, se debe contar con mecanismos que permitan detectar identidades sintéticas o manipuladas desde el primer contacto; prevenir fraudes antes de que se materialicen, y no después; adaptar los controles al nivel de riesgo, sin sacrificar la experiencia de usuario; y proteger tanto a clientes legítimos como a la institución frente a pérdidas financieras y regulatorias.

Un enfoque integral de verificación de identidad sienta las bases de un modelo más sólido de prevención de fraudes en aplicaciones y en cualquier canal digital. En términos prácticos, indica que una implementación bien articulada abre distintos frentes de acción clave para las áreas de TI y seguridad:

Permite incorporar esquemas de verificación avanzada y automatizada, que combinan validación documental, biometría y detección de vida, con el objetivo de reducir falsos positivos y minimizar fricciones operativas.

Facilita la detección de patrones de fraude en tiempo real, apoyándose en análisis de riesgos basado en IA y señales conductuales que van más allá del momento inicial de alta del usuario.

Contribuye al cumplimiento de marcos regulatorios internacionales, sin sobrecargar a los equipos internos ni fragmentar la arquitectura tecnológica existente.

Hace posible escalar de forma segura, mediante integraciones vía APIs flexibles que acompañan el crecimiento del negocio y la incorporación de nuevos productos financieros.

Refuerza la confianza del usuario, al evidenciar que la protección de su identidad forma parte central del diseño del sistema y no un obstáculo añadido al uso de los servicios.

Es evidente que el desafío para las empresas del sector pasa por reconocer la verificación de identidad digital como un activo crítico, al mismo nivel que la infraestructura de pagos o los motores de gestión de riesgo. Ignorar esta realidad equivale a normalizar un escenario en el que cada brecha, cada aplicación fraudulenta y cada usuario afectado erosionan la confianza en los canales digitales.

Reforzar la verificación de identidad implica construir una base tecnológica más estable, confiable y segura para la operación financiera, reduciendo riesgos, fortaleciendo la integridad del ecosistema digital y, en última instancia, definiendo si la transformación digital avanza sobre cimientos sólidos o sobre vulnerabilidades acumuladas.

Para las áreas de TI y seguridad, la verificación de identidad en línea es un factor que determina la capacidad del sector para mantener la innovación, prevenir fraudes financieros y preservar la confianza en a largo plazo.