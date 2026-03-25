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Los audífonos que han llevado la cancelación de ruido a otro nivel

Los audífonos se apoyan de un algoritmo de cancelación de ruido de llamadas potenciado con IA y la tecnología de identificación inteligente entre voz humana y ruido ambiental.

El ruido se ha convertido en prácticamente un elemento que acompaña nuestras actividades del día, incluso se ha vuelto muy complicado encontrar un verdadero momento de silencio, podríamos decir que en la vida tan ajetreada de la ciudad el silencio se ha convertido en un lujo. Pero con los HUAWEI FreeBuds Pro 5, ese lujo ahora cabe en la palma de la mano y va contigo a todos lados.

Esta nueva generación no sólo mejora la cancelación de ruido: la redefine por completo con una arquitectura inédita impulsada por inteligencia artificial.

La primera arquitectura ANC con IA de driver dual

Los FreeBuds Pro 5 son los primeros audífonos con cancelación activa de ruido (ANC) que incorporan un driver dual, pero exactamente qué significa esto.

Esta tecnología permite que las unidades acústicas de alta y baja frecuencia trabajen en conjunto para emitir ondas sonoras inversas que neutralizan el ruido externo con mayor precisión. Pero lo realmente revolucionario es su integración con el nuevo modelo MIMO AI Sensing, que hace 3 cosas muy importantes:

Percibe activamente los cambios del entorno. Ajusta los parámetros de cancelación en tiempo real. Optimiza automáticamente el rendimiento sin intervención del usuario.

El resultado es una mejora de hasta 220 % en la cancelación de ruido en comparación con los HUAWEI FreeBuds Pro 4, que ya habían sido aclamados por la prensa especializada como uno de los audífonos TWS con mejor ANC del mercado.

Desde el metro en hora pico hasta el gimnasio más ruidoso, estos audífonos bloquean el bullicio para que puedas concentrarte en lo que realmente importa: tu música, tu podcast o tu llamada.

Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 también pueden ajustarse automáticamente para obtener el mejor efecto de cancelación de ruido sin necesidad de intervención por parte de los usuarios.

Llamadas claras incluso en entornos extremos

Una de las cosas más populares para usar unos audífonos TWS es tomar una llamada, y los HUAWEI FreeBuds Pro 5 mejoran notablemente en este apartado con un sistema de 3 micrófonos (incluido uno de conducción ósea para detectar mejor tu voz), los cuales se apoyan de un algoritmo de cancelación de ruido de llamadas potenciado con IA y la tecnología de identificación inteligente entre voz humana y ruido ambiental.

Cuando esas tecnologías trabajan en conjunto, permite mantener llamadas claras incluso en ambientes con hasta 100 dB de ruido. Además, cuentan con un diseño especial contra el viento que soporta ráfagas de hasta 10 m/s, garantizando que incluso los susurros se transmitan con nitidez.

Cuando el ANC se integra de manera inteligente a tu vida

Más allá del silencio, los FreeBuds Pro 5 llevan la inteligencia auditiva al siguiente nivel con funciones pensadas para el día a día, como por ejemplo: