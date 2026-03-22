Blog - Addictware

El transporte y la logística son claves para el sector tecnológico

Aunque el sector del transporte y la logística ha tenido una lenta adaptación a las nuevas tecnologías, este proceso se ha acelerado en los últimos años.

La logística y el transporte representan un componente fundamental en el funcionamiento y competitividad del sector tecnológico.

De acuerdo con reportes sectoriales y benchmarks internacionales, en términos de costos, las actividades logísticas —que incluyen transporte, almacenamiento y distribución— representan aproximadamente entre 8% y 15% de los ingresos en empresas tecnológicas, especialmente en aquellas vinculadas a hardware y electrónica. En el caso del comercio electrónico, que ha crecido de forma acelerada en México, este porcentaje puede elevarse hasta un rango de entre 15% y 25%, debido principalmente a los costos asociados a la “última milla”.

Para nosotros, la industria del transporte y la logística es clave ya que representa 30% de nuestras operaciones y nos ha permitido desarrollar proyectos de alta especialidad: desde la transición digital para Grupo Castores, la implementación de tecnología para mejorar la trazabilidad en tiempo real de los garrafones Bonafont, es decir, hablamos de más de 1,440 millones de litros de agua que mueve la marca al año, hasta grandes desarrollos como el Sistema de Boletaje Integral para el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, el informe Pulsómetro Logístico 2025 indica que existe una alta brecha digital profunda en la industria, ya que solo 66% de las grandes empresas tienen como prioridad la transformación digital a través de herramientas como ERP/TMS/WMS avanzados. Por su parte, las Pymes mexicanas operan con herramientas tecnológicas básicas, lo que los expone a mayores riesgos en cuestiones como la seguridad, tiempos de respuesta, gestión, lo que repercute en los costos y eficiencia.

Uno de los grandes retos del sector es el desconocimiento en las empresas sobre los alcances que tiene la tecnología y cómo puede beneficiar determinados procesos de la cadena logística y transporte.

Más allá de su peso financiero, la logística desempeña un papel estratégico dentro del ecosistema tecnológico. La alta dependencia de cadenas de suministro globales, el volumen de importaciones de dispositivos electrónicos y la creciente demanda de entregas rápidas hacen que la eficiencia en el transporte sea un factor clave para la competitividad. En este contexto, la logística no solo actúa como soporte operativo, sino como un habilitador directo del crecimiento del sector.

Además, en México, donde una proporción significativa de la actividad económica depende del movimiento de mercancías, la logística adquiere una relevancia aún mayor. Tendencias como el nearshoring, la digitalización y la tercerización de servicios logísticos están reforzando su integración en las estrategias empresariales tecnológicas. Así, la logística y el transporte se consolidan como elementos críticos en la evolución del sector tecnológico nacional.

Transporte de pasajeros

Aunque el sector del transporte ha tenido una lenta adaptación a las nuevas tecnologías, este proceso se ha acelerado en los últimos años y lo hará en los próximos. Cada vez hay mayores competidores y por eso las empresas están buscando implementar tecnología en varias áreas del negocio.

Empresas como Estrella Roja, que cuenta con más de 900 unidades de transporte público y al año recorre con estos vehículos más de 87 millones de kilómetros, es un ejemplo de transformación digital. “Una firma de transporte como Estrella Roja, da servicio a cerca de 5 millones de usuarios al año que interactúan en una misma app o plataforma, con la complejidad que implica hacer reservas, cancelaciones, cambios de horario, entre otras opciones. Por eso, la implementación de soluciones tecnológicas es clave y les permite optimizar la operación y ofrecer un mejor servicio.

La tecnología permite optimizar muchos aspectos del servicio de transporte como:

Óptimo control, seguimiento y eficiencia de las solicitudes que los clientes generan a través de la plataforma.

Obtención de data que permite a la compañía ser más asertiva en la oferta de servicios y permite mejores resultados de negocio.

Mejor experiencia del usuario, con mayor eficacia, rapidez y comodidad, sin necesidad de desplazamientos a oficinas para gestión de boletos mediante un comercio digital seguro.

Trazabilidad de las unidades a través de la implementación de dispositivos que hagan el seguimiento en tiempo real. Con ello se puede ofrecer información más exacta a los pasajeros y familiares sobre las llegadas, salidas o el estado del viaje en caso de retrasos o anulaciones.

Automatización de procesos a fin de incrementar la efectividad y ampliar el servicio en horas nocturnas, todos los días del año.

Para seguir siendo competitivos en esta industria es indispensable estandarizar los procesos, crear un modelo de venta y consulta de destinos con una plataforma ágil, intuitiva y segura, que garantice la operatividad digital. Asimismo, ser capaces de realizar una trazabilidad en tiempo real a fin de precisar el estado de las unidades con geolocalización.