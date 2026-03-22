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El nearshoring exige mayor integración operativa en la industria mexicana

El récord reciente de inversión extranjera directa y la expansión del sector manufacturero refuerzan la necesidad de integrar producción, logística y datos operativos.

La reorganización de las cadenas globales de producción ha colocado a México en el centro de la estrategia de muchas empresas internacionales que buscan acercar sus operaciones al mercado norteamericano. Este fenómeno, conocido como nearshoring, no solo está impulsando nuevas inversiones manufactureras, sino también una creciente presión por mejorar la eficiencia operativa y la integración de procesos en la industria.

El dinamismo reciente de la economía mexicana refleja esta tendencia. En 2025 el país registró un récord histórico de 40,871 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representó un crecimiento de 10.8% respecto a 2024, según datos de la Secretaría de Economía. Este flujo de capital consolida a México como uno de los principales destinos de inversión industrial en América Latina.

Una parte significativa de estas inversiones se concentra en la actividad manufacturera, que representa más del 40% del total de la inversión extranjera recibida, especialmente en sectores como automotriz, electrónica y energía vinculados a la industria.

En este contexto, aprovechar plenamente las oportunidades del nearshoring exige que las empresas fortalezcan la integración de sus operaciones productivas y logísticas. La coordinación entre producción, proveedores, inventarios, logística y gestión financiera se vuelve cada vez más crítica para responder a cadenas de suministro más dinámicas y a mayores volúmenes de producción.

Con este escenario, gigante tecnológico latinoamericano especializado en sistemas de gestión empresarial, impulsa soluciones que integran ERP industrial, análisis de datos (BI) y herramientas de gestión de la cadena productiva, permitiendo conectar producción, logística, inventarios y backoffice en una misma arquitectura tecnológica.

Este enfoque permite a las empresas manufactureras contar con mayor visibilidad de sus operaciones, mejorar la planificación de la producción y optimizar la coordinación con proveedores y clientes dentro de cadenas productivas cada vez más integradas.

En un entorno marcado por la relocalización industrial y el aumento de las inversiones productivas, la integración de procesos y datos operativos se vuelve un factor decisivo para que las empresas aprovechen plenamente las oportunidades del nearshoring y fortalezcan su competitividad en las cadenas globales de valor.