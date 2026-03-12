Blog - Addictware

Fraudes en viajes o paquetes vacacionales: así operan en Semana Santa

Miguel González, Gerente de Desarrollo de Negocios de Sumsub para México

La automatización es positiva cuando está vinculada a responsabilidad real. Si no existe claridad sobre quién está detrás de una empresa que procesa pagos, el riesgo sistémico crece.

Las fotos parecen reales. Playas con mares color turquesa, hoteles cinco estrellas y promociones “exclusivas por tiempo limitado”. El agente responde rápido por WhatsApp y ofrece un descuento irresistible si se paga el anticipo ese mismo día. Horas después de realizar la transferencia, el teléfono deja de contestar y la página web desaparece. El viaje nunca existió. Este es el mecanismo detrás de los fraudes en viajes o paquetes vacacionales.

Este esquema, también conocido como “paquetes vacacionales fantasma” o “montaviajes”, se intensifica cada año durante Semana Santa, cuando miles de familias buscan ofertas de último momento y realizan pagos digitales con menor nivel de verificación. Lo que para muchos representa descanso, para las redes criminales significa temporada alta.

Los datos confirman que no se trata de casos aislados. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los fraudes en viajes en línea y plataformas digitales crecieron 531% entre 2021 y 2024, al pasar de 77 a 486 casos reportados. El repunte continúa cada periodo vacacional.

El impacto económico también es significativo. Según la fuente citada, el 89% de las víctimas declaró haber realizado algún tipo de pago, siendo el rango de pérdida más frecuente entre 5,001 y 10,000 pesos por paquete turístico falso. Pero el dinero no es el único objetivo.

Empresas recién creadas, identidades robadas y páginas clonadas

Las “agencias fantasmas” ya no operan únicamente desde perfiles improvisados en redes sociales. Hoy constituyen empresas formales en tiempo récord, utilizan identidades robadas y abren cuentas en plataformas financieras digitales que no siempre aplican procesos robustos de verificación empresarial, conocidos como KYB (Know Your Business).

Estamos viendo estructuras cada vez más organizadas. No se trata solo de una persona publicando promociones falsas, sino de redes que constituyen empresas reales en papel, abren cuentas, procesan pagos y desaparecen antes de ser detectadas.

Además, desarrollan páginas web casi indistinguibles de las originales, con reseñas generadas por inteligencia artificial, testimonios falsos y contenido audiovisual manipulado que simula experiencia y legitimidad.

En 2025, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo detectó más de 900 páginas web falsas vinculadas a la venta fraudulenta de paquetes vacacionales, casi nueve veces más que las poco más de 100 identificadas en 2024. El volumen revela la rapidez con la que estas estructuras pueden replicarse y los riesgos de plataformas digitales en compra de viajes.

Más que un anticipo: la recolección masiva de datos

El modelo de negocio detrás de los fraudes en viajes o paquetes vacacionales no termina con el pago inicial. En muchos casos, el objetivo es recolectar información personal: identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio, datos bancarios y fotografías.

Esa información puede ser utilizada posteriormente para abrir cuentas digitales, solicitar créditos o incluso alimentar esquemas de lavado de dinero.

Los fraudes en viajes en línea y plataformas digitales ya no son solo transaccionales. Las organizaciones buscan capturar identidad digital. Con los datos adecuados pueden cometer otros delitos financieros meses después, cuando la víctima ya cree que todo quedó atrás.

La falta de monitoreo continuo en algunas plataformas de pago facilita que estas empresas “fantasma” operen temporalmente, cobren múltiples transacciones y desaparezcan antes de activar alertas de riesgo.

Inteligencia artificial al servicio de fraudes en agencias de viajes

La sofisticación también ha crecido gracias al uso de inteligencia artificial. Con herramientas generativas es posible crear perfiles hiperrealistas, reseñas falsas en cuestión de minutos e incluso simular interacción humana automatizada para responder consultas.

Entre 2024 y 2025, la proporción de estos sofisticados fraudes entre todos los detectados por Sumsub creció 180%, hasta alcanzar el 28 % de todos los ataques a nivel mundial; según el Reporte de Fraude de Identidad 2025–2026. Mientras que en México el crecimiento alcanzó 484% en el periodo referido. Para el sector empresarial, esto implica que los controles tradicionales de validación inicial ya no son suficientes.

Esta combinación de identidad empresarial aparentemente legítima, presencia digital creíble y urgencia comercial reduce el tiempo de sospecha de las víctimas a pocas horas.

Cuando la verificación empresarial no es sólida y el monitoreo se limita al momento del registro, las redes criminales encuentran vacíos para operar. La clave está en combinar verificación robusta con análisis continuo de comportamiento y transacciones.

Cómo identificar señales de alerta

Con un crecimiento de 27% en el fraude digital en México durante 2025, según el Reporte de Fraude de Identidad 2025–2026, identificar cómo operan estos esquemas se vuelve clave para prevenirlos.

De acuerdo con Sumsub, estos son los patrones más comunes:

Promociones con descuentos desproporcionados frente al mercado.

Urgencia para realizar transferencias inmediatas.

Solicitud de pagos únicamente vía transferencia o depósitos a cuentas recién abiertas.

Dominios web creados recientemente o con errores sutiles en el nombre.

Reseñas excesivamente positivas sin historial verificable.

También es recomendable verificar la antigüedad de la empresa, buscar registros oficiales y confirmar que las cuentas receptoras coincidan con el nombre comercial.

El reto para el ecosistema digital

Semana Santa seguirá siendo un periodo de alto dinamismo para el sector turístico. Pero también seguirá siendo un momento crítico para la prevención de fraudes en viajes o paquetes vacacionales.

Las agencias legítimas, las plataformas de pago y los servicios financieros enfrentan el desafío de fortalecer la verificación empresarial y el monitoreo transaccional sin frenar la experiencia digital de los usuarios.

La automatización es positiva cuando está vinculada a responsabilidad real. Si no existe claridad sobre quién está detrás de una empresa que procesa pagos, el riesgo sistémico crece.

Mientras miles de viajeros preparan maletas, las redes de fraude afinan sus páginas web. La diferencia entre un viaje real y un paquete vacacional fantasma puede estar en unos minutos de verificación adicional. En temporada alta, esa revisión puede marcar la diferencia entre descansar en la playa o convertirse en otra estadística.

Es por eso por lo que a continuación, con información de Sumsub, se enlista aquellos consejos vacacionales, que a la par de revisar la seguridad digital de las empresas turísticas, deberían seguir los viajeros para protegerse del fraude durante sus vacaciones: