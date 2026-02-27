Blog - Addictware

MWC Barcelona 2026: Tendencias y predicciones de dispositivos en la era del IQ

A través de la conferencia “MediaTek AI for Life”, hablaremos del papel integral de la IA en diferentes dispositivos —incluidas tabletas, móviles, conectividad y automotriz— y las alianzas que impulsamos hacia la próxima era de la vida inteligente.

Estamos a pocos días del MWC Barcelona 2026. El evento de este año, bajo el lema “The IQ Era” (La era del IQ), explora cómo las últimas tecnologías de inteligencia artificial, multimedia y conectividad están transformando el diseño de productos y la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. En pocas palabras, los dispositivos y las redes se están volviendo más inteligentes y automatizados, facilitando nuestras vidas.

MediaTek está ayudando a liderar este cambio con sus potentes y eficientes SoCs que incorporan procesamiento avanzado de inteligencia artificial agéntica directamente en el dispositivo. MediaTek Dimensity 9500, el más reciente chip insignia para tabletas y smartphones, esencialmente convierte al dispositivo en agente de IA en el propio equipo: privado, extremadamente inteligente, rápido y con gran capacidad de respuesta.

En el stand de MediaTek en el MWC (Hall 3, Stand 3D10), los asistentes podrán experimentar de primera mano las innovadoras experiencias impulsadas por IA que MediaTek está haciendo posibles. La Samsung Galaxy Tab S11, impulsada por el MediaTek Dimensity 9400+, cuenta con capacidades de IA en el dispositivo que permiten a los usuarios liberar su creatividad y mejorar su productividad. Con el procesador de IA de octava generación de MediaTek, el MediaTek NPU 890, asistentes de IA como Google Gemini brindan soporte personalizado, mientras que tareas intensivas como Circle to Search, Photo Assist y Note Assist se cargan rápidamente para ofrecer experiencias de usuario más ágiles y receptivas.

Más allá de las tabletas, los asistentes podrán ver cómo la tecnología de MediaTek respalda experiencias interactivas de realidad extendida (XR). Demostraremos cómo la combinación de gafas Android con un smartphone ofrece interacciones de IA intuitivas y fluidas. Los asistentes también verán cómo MediaTek impulsa dispositivos compactos habilitados con IA y nuevos factores de forma, como el Timekettle X1, que permite la traducción en tiempo real de hasta 42 idiomas y 95 acentos, y el iKKO Mind One, que admite notas de voz, traducciones y resúmenes de reuniones.

También se mostrará cómo los retratos con IA en el dispositivo pueden generar fotografías de alta resolución en cuestión de segundos. Otras demostraciones incluyen videojuegos con calidad de consola, soluciones automotrices, conectividad Wi-Fi 8, computación y mucho más.

Estas demostraciones destacan cómo la inteligencia avanzada en el dispositivo ya es una realidad, preparando el camino para futuros cambios tecnológicos que continuarán dando forma al mundo:

Automatización: A medida que la IA se vuelve más inteligente, se observará una mayor automatización en el hogar inteligente a través de todo tipo de dispositivos, incluida la robótica. Estos dispositivos dependen de los chipsets más recientes, tecnologías de ahorro energético y módulos de cámara para respaldar nuevos factores de forma y demandas de rendimiento.

Pantallas avanzadas: Las pantallas OLED transparentes están cambiando la forma en que se concibe el el entretenimiento en el hogar inteligente y están abriendo una variedad de posibilidades en diferentes industrias.

Dispositivos plegables y enrollables: Los fabricantes han continuado perfeccionando diseños ultradelgados para tabletas y smartphones. La próxima frontera incluye conceptos de triple pliegue, así como pantallas enrollables y deslizables diseñadas para ampliar el espacio de visualización, al tiempo que mejoran la durabilidad y la experiencia del usuario.

Evolución de 5G-Advanced y 6G: El auge de la IA multimodal está impulsando una generación de datos y demandas de red sin precedentes. La comercialización de 5G-Advanced desempeñará un papel fundamental al permitir mayor eficiencia, menor latencia y una mejor inteligencia de red, mientras que MediaTek colabora con otros líderes de la industria en el despliegue del 6G en el futuro.

MediaTek explorará el papel integral de la IA en diferentes dispositivos —incluidas tabletas, móviles, conectividad y automotriz— y las alianzas que estamos impulsando la próxima era de la vida inteligente durante la conferencia “MediaTek AI for Life”, el miércoles 4 de marzo a las 11 a.m. CET.