El formato ideal para crecer en YouTube no es uno solo: por qué combinarlos es la estrategia que mejor funciona

Juan Morell, consultor en estrategia digital y SEO aplicable a YouTube for Business, y Director de Random Access

¿Qué formato conviene priorizar para crecer y monetizar? La respuesta está en entender cómo se complementan el streaming, el video on-demand y los shorts dentro del algoritmo.

Durante años, la discusión sobre YouTube giró en torno a una falsa dicotomía: video largo o video corto, contenido grabado o transmisiones en vivo, shorts o videos evergreen. Hoy, esa discusión quedó vieja. Pensar que un solo formato es “el indicado” para crecer en YouTube es no comprender cómo funciona realmente la plataforma, ni qué es lo que el algoritmo premia en 2026.

YouTube ya no es solo una red social ni una plataforma de entretenimiento. Es un ecosistema de medios completo. Y los datos lo confirman: en el último año, YouTube superó los 60.000 millones de dólares en ingresos, ubicándose por encima de Netflix. Este dato no es menor. Habla de una plataforma madura, rentable y cada vez más estratégica para creadores, marcas y empresas B2B.

En ese contexto, la pregunta correcta no es “qué formato funciona mejor”, sino cómo combinar los formatos para construir crecimiento sostenido, visibilidad y monetización.

La fórmula que mejor responde al algoritmo actual

Desde la experiencia práctica —gestionando y optimizando canales, propios y de terceros— hay una fórmula que se repite y funciona mejor que cualquier enfoque aislado:

Un vivo por semana, como columna vertebral del canal.

De ese vivo, extraer varios videos largos bien estructurados y optimizados.

A partir de esos videos largos, generar shorts que nutran la frecuencia semanal del canal.

Esta estrategia no es caprichosa. Responde directamente a lo que hoy prioriza YouTube: frecuencia, tiempo de visualización, consistencia temática y respuesta a intenciones de búsqueda.

Un vivo permite profundidad, cercanía y volumen de contenido. Un video largo on-demand permite trabajar el SEO, el evergreen y la monetización sostenida. Los shorts aportan alcance, descubrimiento y presencia constante en el feed. Separados, funcionan. Combinados, escalan.

Por qué el streaming es clave, pero no suficiente

El streaming en vivo cumple un rol fundamental: genera hábito, comunidad y señales fuertes de interacción en tiempo real. Para un canal que recién empieza o que busca consolidarse, un vivo semanal ordena la agenda de contenidos y obliga a sostener una frecuencia mínima.

Sin embargo, el vivo tiene una limitación clara: su pico de consumo suele concentrarse en el momento de emisión. Pasado ese instante, si no se trabaja estratégicamente el contenido, pierde tracción.

Ahí aparece el error más común: hacer vivos que “mueren” una vez terminada la transmisión. El verdadero valor del vivo está en su capacidad de transformarse en múltiples piezas de contenido.

El video largo sigue siendo el rey de la monetización

Si hablamos estrictamente de monetización directa dentro del programa de partners de YouTube, el formato que más beneficia sigue siendo el video largo on-demand. La razón es simple: es evergreen, acumula horas de reproducción y permite una optimización SEO mucho más profunda.

Un buen video largo puede seguir generando ingresos meses o incluso años después de publicado. Eso no ocurre con la misma intensidad ni en los vivos ni en los shorts.

Por eso, cuando un canal ya está monetizado —o apunta a estarlo—, la prioridad debería estar clara: videos largos bien trabajados, con títulos estratégicos, miniaturas pensadas para CTR y descripciones alineadas a búsquedas reales.

Shorts: visibilidad, no estrategia única

Los shorts son una herramienta poderosa, pero limitada si se los usa como único formato. Aportan alcance, descubrimiento y entrada de nuevos usuarios al canal, pero su monetización es menor y su vida útil es más corta.

El error es construir canales enteros solo a base de shorts, sin una estructura que los sostenga. El acierto es utilizarlos como puerta de entrada hacia contenidos más profundos: vivos y videos largos.

Nicho, coherencia y señales claras al algoritmo

Otro punto clave que suele subestimarse es la correlatividad temática. Cuando un canal habla de demasiados temas sin un eje claro, el algoritmo pierde referencias. Y cuando el algoritmo pierde referencias, baja la visibilidad.

Cuanto más nichado esté un canal, mejor responde YouTube. No se trata de limitarse, sino de ordenar el mensaje. Los recortes de un vivo, los videos largos derivados y los shorts deben dialogar entre sí. Tienen que contar una misma historia desde distintos formatos.

¿Por qué esto le sirve a una empresa o a un cliente B2B?

Para una empresa, YouTube no es solo visibilidad. Es posicionamiento, autoridad y generación de demanda a mediano y largo plazo. Un canal bien trabajado permite:

Educar al mercado.

Responder preguntas frecuentes de clientes reales.

Construir marca personal o institucional.

Generar activos de contenido que siguen trabajando aún cuando la campaña termina.

En B2B, donde los ciclos de decisión son largos, YouTube funciona como un vendedor silencioso, siempre activo.

YouTube no premia ocurrencias ni formatos aislados. Premia constancia, coherencia y estrategia. La combinación de vivos, videos largos y shorts no es una moda: es la forma más eficiente de responder a cómo funciona hoy el algoritmo y a cómo se monetiza la plataforma.

Quien siga buscando “el formato mágico” probablemente llegue tarde. El crecimiento real está en entender el sistema completo y jugarlo a favor.