Gestión patrimonial en 2026: la IA, los activos digitales y la experiencia digital redefinen el negocio

Identificamos cinco tendencias que están redefiniendo el negocio en 2026 para bancos y gestores en la región.

La gestión de alto patrimonio está dejando atrás su modelo más tradicional. Durante años, el negocio se sostuvo en relaciones personales, procesos presenciales y portafolios conservadores. Hoy, en cambio, la conversación gira en torno a plataformas digitales, analítica avanzada, cumplimiento automatizado y experiencias que combinan el autoservicio con la asesoría especializada. Identificamos cinco tendencias clave que están redefiniendo la gestión patrimonial.

Hoy, bancos y gestores compiten no solo por rentabilidad, sino también por eficiencia, transparencia y experiencia de usuario. El cliente espera abrir cuentas en minutos, consultar su portafolio desde el celular, entender con claridad cuánto paga en comisiones y recibir recomendaciones personalizadas. Esa presión está obligando a modernizar procesos que durante años permanecieron prácticamente intactos.

El Wealth Management o la gestión de alto patrimonio está evolucionando hacia experiencias continuas y personalizadas, donde los datos y la tecnología permiten anticiparse a las necesidades del cliente y ofrecer asesoramiento realmente relevante.

Frente a estos cambios, destacamos cinco tendencias clave que hoy orientan la evolución de la gestión patrimonial:

Transformación digital impulsada por inteligencia artificial: la IA permite agilizar procesos complejos como el onboarding, los controles de conocimiento del cliente y la prevención de lavado de dinero, al tiempo que eleva la calidad del asesoramiento. Los gestores pueden analizar portafolios, recomendar productos personalizados y explicar de manera transparente el desempeño y las comisiones, mientras los clientes acceden a herramientas de autoservicio para tomar decisiones informadas. Movilidad de los grandes patrimonios: las familias y personas de alto poder adquisitivo distribuyen su residencia y sus inversiones entre distintos países, lo que obliga a ofrecer servicios transfronterizos, asesoramiento remoto y cumplimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones. Las plataformas en la nube se vuelven esenciales para garantizar continuidad y consistencia en la prestación del servicio. Diversificación de activos: l a inflación persistente, las tasas de interés elevadas y la incertidumbre geopolítica impulsan a los inversionistas a ampliar sus portafolios hacia estrategias ESG (criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa por sus siglas en inglés) , mercados privados, activos alternativos y activos digitales, incluidos valores tokenizados. Gestionar esta complejidad exige sistemas capaces de integrar datos en tiempo real y ofrecer recomendaciones adaptadas a las condiciones cambiantes del mercado. Experiencias nativas digitales para clientes más jóvene s : l os nuevos inversionistas buscan autonomía, interfaces intuitivas, información inmediata y transparencia total en los costos. Los modelos híbridos combinan la interacción digital como eje principal con la intervención humana en momentos estratégicos, elevando el estándar de servicio y personalización. Cumplimiento regulatorio y resiliencia operativa: la trazabilidad de las operaciones, la protección de datos y la continuidad del servicio se convierten en factores críticos. Las inversiones en automatización, control de riesgos y robustez tecnológica ya no son opcionales, sino esenciales para mantener la confianza de clientes y reguladores.

La compañía también ha fortalecido su posicionamiento en el mercado de tecnología financiera. A finales del año pasado, Everest Group la reconoció como Líder en sus evaluaciones PEAK Matrix® de orquestación de experiencia del cliente para banca y gestión de activos y patrimonio, y además la distinguió como Star Performer por la mayor mejora interanual, destacando su impacto en el mercado, su visión estratégica y sus capacidades tecnológicas.

Integrar datos, canales y procesos en una sola plataforma permite adaptarse con mayor rapidez, lanzar nuevos servicios con agilidad y ofrecer una experiencia consistente a gran escala. Para la gestión de patrimonios, esa capacidad de respuesta se ha convertido en una ventaja competitiva clara de Temenos.