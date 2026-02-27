Blog - Addictware

Digitalización, inclusión y circulante los desafíos rumbo a la Convención Bancaria

Tecnología acelerada, presión por eficiencia y nuevos riesgos tecnológicos redefinen las prioridades estratégicas de la banca rumbo a 2026.

A días que se realice la Convención Bancaria 2026, en Cancún, del 18 al 20 de marzo, los grandes desafíos de la banca se subrayan en torno a gestionar simultáneamente digitalización, inclusión financiera y eficiencia operativa, sin perder de vista la seguridad ni la sostenibilidad del modelo.

Mientras los pagos digitales crecen de forma acelerada en América Latina, el uso del efectivo se polariza, en ciertas situaciones desaparece y en otras continúa aumentando su presencia en la economía. Esta aparente contradicción resume uno de los principales desafíos que enfrentan bancos e instituciones financieras en este 2026.

La discusión ya no gira en torno a si la banca debe transformarse, sino cómo hacerlo sin romper el equilibrio entre canales físicos y digitales: Efectivo, tarjetas, autoservicio, inteligencia artificial, ciberseguridad y sostenibilidad configuran los seis grandes ejes que marcarán las decisiones estratégicas del sector financiero en los próximos años.

Así se reporta en The GenAI Divide. State of AI in Business 2025, es un estudio del MIT donde concluye que 70% de las instituciones financieras ya utiliza agentes de IA en algún estadio de adopción, especialmente en la detección de fraudes y seguridad.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también registra que los pagos digitales se triplicaron en América Latina y el Caribe entre 2019 y 2023, y la mitad de la población en la mayoría de los países prefiere lo digital al efectivo, reflejando cómo tecnología, innovación y políticas públicas se alinearon para transformar los hábitos financieros.

Derivado de la anterior, desde Auriga se han identificado los seis retos mencionados dentro de esta evidente evolución bancaria que ocupará 2026:

1. El efectivo sigue siendo un servicio esencial para millones de personas, pero su gestión resulta cada vez más costosa. En este contexto, la eficiencia operativa será un factor clave. En la región Latinoamericana, el sector sigue acumulando grandes volúmenes que requieren procesamiento. Su gestión implica maquinaria voluminosa, ruidosa y costosa, por lo que reducir y optimizar su manejo será prioritario para racionalizar los costos asociados al efectivo.

2. Tarjetas físicas vs contactless. Aumentan los usuarios que desean utilizar cajeros sin tarjeta física; buscan utilizar teléfonos móviles, tarjetas virtuales o credenciales digitales. La demanda es clara, pero todavía no existe un estándar global unificado que permita una adopción segura y homogénea.

3. Los sistemas legacy son uno de los principales frenos del sector financiero. Es regular que la banca en la región dependa de plataformas heredadas difíciles de actualizar, pero críticas para la operación diaria. La transición hacia arquitecturas cloud, APIs abiertas y sistemas componibles será prioritaria, aunque plantea un reto complejo: modernizar sin interrumpir el servicio, garantizar la integridad de los datos y controlar los costos de la transformación. A esto se suma la necesidad de mantener operativa una base instalada de cajeros con décadas de antigüedad.

4. La IA ya ha demostrado su capacidad para mejorar ingresos, eficiencia operativa y experiencia del cliente. Sin embargo, su adopción a gran escala implica retos significativos, entre ellos: gobernanza del dato, cumplimiento regulatorio, ciberseguridad, mitigación de sesgos y protección de información sensible.

5. La digitalización y el crecimiento de ecosistemas cloud y fintech amplían considerablemente las superficies de la ciberseguridad. Entre los principales riesgos destacan el ransomware, el fraude potenciado por IA y los ataques a infraestructuras críticas. Al mismo tiempo, los marcos regulatorios en pagos, identidad digital y ciberseguridad se están endureciendo. Para la banca, esto implica reforzar controles, mejorar la gobernanza de la información y garantizar la resiliencia operativa frente a cualquier amenaza.

6. Los bancos deberán identificar y mitigar los riesgos climáticos —tanto propios como de sus clientes— y adaptar sus productos y servicios financieros para apoyar la transición energética, sin comprometer la estabilidad financiera ni incrementar el riesgo de morosidad.

Como conclusión, el desafío no es menor: implica transformar infraestructuras, procesos y modelos mentales, manteniendo la confianza del usuario en un entorno cada vez más híbrido.