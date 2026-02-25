Blog - Addictware

Pantallas para gamers: qué modelo regalar (o auto-regalarte)

Elegir el regalo ideal para alguien que disfruta de los videojuegos puede parecer un reto. Pero si hay algo que realmente transforma la experiencia de juego, es la pantalla. Por ello, presentamos una guía con opciones para cada tipo de gamer: desde quienes priorizan la velocidad y precisión hasta quienes buscan diseño, versatilidad o una experiencia audiovisual más inmersiva.

Aquí te compartimos una selección de modelos que no solo elevan la experiencia gamer, sino que también se convierten en una apuesta segura para regalar (o auto-regalarse):

ULED Mini-LED U8Q . Pensada para quienes juegan en serio, este modelo redefine los estándares visuales gracias a su panel QLED Mini-LED PRO, que incluye tecnología antirreflejante para una nitidez total. Además, es el aliado perfecto para los gamers, ya que garantiza una fluidez absoluta con sus 165 Hz y el soporte de AMD FreeSync Premium.

QLED QD7N . Una opción más compacta dentro de la misma línea de rendimiento. Incorpora tecnología Quantum Dot, compatibilidad con HDMI 2.1 y una plataforma inteligente que facilita la conectividad con consolas y PCs. Potente, pero accesible.

QLED QD6QV . Un televisor versátil que combina calidad de imagen, compatibilidad con Dolby Vision y Dolby Atmos, y navegación intuitiva a través de Google TV. Incluye Game Mode Plus para una experiencia fluida, convirtiéndolo en una gran opción para el uso diario en casa.

Canvas TV S7N. Diseñado para una experiencia envolvente, este modelo incorpora Dolby Vision HDR y sonido 2.0.2 con DTS Virtual:X. Integra funciones avanzadas como Modo Juego Pro, ALLM y FreeSync Premium, pensadas para gamers que también valoran el diseño y el audio de calidad.

Además de estos modelos, desarrollamos pantallas para múltiples perfiles de uso, incorporando tecnología Mini-LED, resolución 4K y modos duales de refresco (hasta 160 Hz en 4K o tasas superiores en resoluciones más bajas). Esto responde a una tendencia creciente hacia displays que no solo sirven para gaming, sino también para tareas creativas o productivas.

Más allá de especificaciones, estas pantallas reflejan cómo los videojuegos han evolucionado en una experiencia narrativa y visual cada vez más compleja. Con funciones como baja latencia, HDR avanzado y tecnologías de sincronización, Hisense busca acompañar tanto a jugadores exigentes como a quienes simplemente quieren jugar bien, sin interrupciones.

En nuestra reciente participación en CES 2026, reafirmamos nuestro liderazgo tecnológico al obtener cuatro CES Innovation Awards, destacando el galardón Best of Innovation para el modelo 163 MX. Hisense cautivó a la industria con el debut global de la 116UXS, el primer televisor impulsado por la plataforma RGB MiniLED evo, que junto al proyector láser XR10 y la serie UR9, acumuló múltiples distinciones Best of CES de la prensa internacional.

Estos reconocimientos validan la estrategia de Hisense en el segmento premium de pantallas ultra grandes y soluciones para el hogar inteligente, estableciendo nuevos estándares de fidelidad de color e inmersión visual en el ecosistema de entretenimiento doméstico.