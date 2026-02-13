Blog - Addictware

Cuando el corazón se rompe, la serie REDMI Note 15 te acompaña este 14 de febrero, gracias a su durabilidad Titan

Con atractivas funciones, la cámara permite eliminar personas u objetos de una imagen con solo unos toques.

Este Día del Amor y la Amistad, no todas las historias se celebran en pareja. Para muchos, el 14 de febrero se convierte en una excusa perfecta para cerrar ciclos, rodearse de amigos y dejar atrás capítulos anteriores. Hoy, la inteligencia artificial se ha vuelto parte del día a día sin que apenas lo notemos. Está presente en pequeños gestos digitales que ayudan a ordenar recuerdos, editar momentos y abrir espacio a nuevas experiencias, como sucede con las funciones inteligentes que acompañan la serie REDMI Note 15 Pro 5G para la vida cotidiana.

Entre estas herramientas destaca AI Erase, una función impulsada por inteligencia artificial que permite eliminar personas u objetos de una imagen con solo unos toques, manteniendo la composición original de la fotografía de forma natural. Ideal para conservar recuerdos valiosos, como una salida improvisada, un concierto o una noche larga con amigos incluso si en ellos estaba presente tu expareja.

Y es que cuando el plan es pasar tiempo con amigos, el foco cambia: risas, brindis y momentos que sí valen la pena recordar. Para eso, el REDMI Note 15 Pro 5G integra un sistema de cámara de 200 megapíxeles, que permite capturar imágenes claras y detalladas en distintos escenarios. Apoyada por inteligencia artificial, la cámara facilita obtener fotos nítidas incluso en movimiento o en condiciones de iluminación variables, ideales para documentar planes reales sin preocuparse por el resultado.

Además, cuando se trata de resistencia, las comparaciones son inevitables. Porque así como tu corazón es fuerte y sigue adelante pase lo que pase, el REDMI Note 15 Pro 5G también. Diseñado bajo la durabilidad REDMI Titan, el dispositivo cuenta con una estructura reforzada y certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, que lo hacen resistente al polvo, al agua y a los imprevistos del día a día. Ideal para acompañar salidas con amigos, accidentes cotidianos y el ritmo real de la vida.

Este Día del Amor y la Amistad, diviértete con la IA, porque a veces, empezar de nuevo significa pasar más tiempo con amigos, crear recuerdos que importan y confiar en un smartphone más resistente que muchos corazones rotos.