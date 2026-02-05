Blog - Addictware

La IA redefine la contratación para 6 de cada 10 empresas, pero solo un 2% la usa de forma estratégica

La mayoría de organizaciones reconoce el potencial de la IA, pero pocas la integran de forma estratégica en la gestión de talento. La brecha entre intención y ejecución es el reto clave del reclutamiento de colaboradores hacia 2026.

La contratación atraviesa uno de los momentos cruciales en las recientes décadas. Las empresas ya no solo compiten por perfiles especializados, sino por procesos más eficientes, ágiles y alineados con un mercado laboral en permanente transformación. En ese escenario, la inteligencia artificial (IA) ocupa un lugar central en la conversación corporativa.

El Market Research revela que, aunque 62% de las empresas ve en la IA la principal tendencia para la contratación, su adopción sigue limitada: solo 44% la utiliza en reclutamiento y apenas 2% la ha escalado de forma estratégica, lo que confirma un avance fragmentado y aún experimental.

Existe una brecha clara entre el entusiasmo por la inteligencia artificial y su integración real en los procesos de talento. La tecnología avanza más rápido que las decisiones organizacionales, y eso provoca que muchas empresas usen IA sin una estrategia que conecte datos, personas y objetivos de negocio.

La brecha entre discurso y ejecución

El interés por la IA se ha instalado en los comités directivos y áreas de recursos humanos (RRHH) de todas las compañías en México y el mundo. Se habla de eficiencia, reducción de sesgos y mejor experiencia del candidato. No obstante, la mayoría de las implementaciones se limita a tareas aisladas.

Filtros automáticos, chatbots o análisis básicos de currículums (CVs) suelen operar de forma independiente. Por esta razón es que, sin una visión sistémica, la IA se convierte en una herramienta táctica más que en un motor de transformación profunda del reclutamiento, lo que abre una gran brecha de oportunidad.

El miedo no es tecnológico, es estratégico

Contrario a lo que podría pensarse, para Haydeé Jaime la resistencia no proviene del desconocimiento técnico. Muchas empresas comprenden el potencial de la inteligencia artificial, eso es claro; sin embargo, el freno aparece en la inversión, la gobernanza de datos y la claridad sobre el retorno a largo plazo.

Los resultados del estudio sugieren que el problema no es la falta de interés, sino la ausencia de un plan que conecte la tecnología con la cultura organizacional. Sin esa conexión, la adopción pierde fuerza y se queda en pruebas piloto sin impacto real, donde las organizaciones deben apuntar nuevas formas.

IA centrada en decisiones, no solo en automatización

El valor más relevante de la IA en reclutamiento no reside únicamente en acelerar procesos: su verdadero aporte aparece cuando permite tomar mejores decisiones basadas en información estructurada, patrones y contexto.

Así, por ejemplo, las plataformas que integran datos del mercado laboral, desempeño histórico y comportamiento de candidatos ofrecen una lectura más amplia del talento. Ese enfoque supera la lógica operativa y acerca a la inteligencia artificial a una función estratégica dentro de RRHH.

Todo indica que la presión por profesionalizar el uso de inteligencia artificial crecerá en los próximos años. Las empresas que logren articular tecnología, datos y criterio humano estarán mejor posicionadas para atraer y retener talento en entornos cada vez más competitivos.

Es claro que la tendencia crecerá en los próximos años, donde será crucial que la IA no sustituya la intuición ni la experiencia, sino que las amplifique con una estrategia clara. De esta manera, el verdadero reto es pasar del experimento aislado a un modelo de contratación inteligente y sostenible, que articule tecnología, datos y criterio humano.