4 consejos clave para proteger la operación y las ventas en Navidad

La temporada navideña está llegando, y con ella, el mayor volumen de tráfico y ventas del año para las ventas en línea. Desafortunadamente, no solo aumentan los pedidos, sino también los intentos de fraude y los ciberataques.

Mientras mayor es el volumen de ventas, más valiosa y vulnerable se vuelve la información que se maneja. Por ello, en este periodo clave, la seguridad digital se posiciona como la mejor inversión para asegurar que las ventas fluyan sin contratiempos y que la confianza del cliente se mantenga intacta.

Es fundamental que cada emprendedor adopte medidas sencillas y cruciales en momentos de alta demanda. En este sentido, Tiendanube comparte cuatro consejos sencillos y fundamentales que debe considerar cualquier vendedor digital para blindar la operación del negocio:

1. Máxima alerta contra la suplantación (Phishing): Durante la Navidad, se intensifica la recepción de correos electrónicos de proveedores, paqueterías y entidades bancarias. Los ciberdelincuentes se aprovechan de esta confusión para enviar mensajes falsos (phishing). Se aconseja no hacer clic en mensajes extraños ni descargar nada de correos que parezcan urgentes o sospechosos. Si se solicita una contraseña o datos sensibles, se debe desconfiar y verificar la fuente contactándola por un canal oficial o revisar la autenticidad de la persona.

2. Asegurar que los clientes compren con Candado SSL: La confianza es el pilar de la venta navideña. Es imperativo verificar que el candado SSL de seguridad esté visible en la barra de direcciones de la tienda, y que la URL inicie con https://. Esta certificación garantiza a los clientes que sus datos de pago y personales viajan encriptados y de forma segura. Un comprador que no percibe el candado, es un comprador que puede abandonar la compra.

3. Realizar copias de respaldo de la información antes de la venta masiva: Antes de que el volumen de pedidos se dispare, se recomienda hacer una copia de seguridad de la lista de productos, precios e información vital. En el peor de los casos (un error técnico o humano debido a la prisa), disponer de un backup permite restablecer la tienda en horas, no en días, minimizando el impacto en los ingresos navideños.

4. Controlar y limitar los accesos del equipo temporal: Si se contrató ayuda extra o personal freelance para la temporada, se debe asegurar que cada persona tenga su propio usuario de acceso con permisos estrictamente necesarios para su tarea (ej. solo gestionar pedidos, no cambiar la configuración). Se recomienda eliminar o inhabilitar estos accesos apenas concluya la temporada navideña, lo que previene fugas de información.

La ciberseguridad, implementada con estos sencillos pasos, libera a los emprendedores de una preocupación operativa. Siguiendo estos consejos, los usuarios podrán aprovechar al máximo el pico de ventas, sabiendo que su negocio y la confianza de sus clientes están protegidos durante una de las temporadas más importantes del año.