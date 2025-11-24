Blog - Addictware

Black Friday dinamiza el gasto de los hogares

Black Friday se ha convertido en uno de los eventos comerciales más relevantes para el consumo en México, especialmente en un contexto en el que las familias buscan maximizar sus presupuestos y adelantar compras estratégicas. Aunque originalmente estadounidense, su adopción por parte de retailers nacionales ha impulsado significativamente las categorías esenciales para el hogar.

Los hogares ajustan su gasto y adelantan compras

Ante presiones inflacionarias y expectativas de aumentos estacionales en diciembre, los consumidores están adelantando sus decisiones de compra a noviembre. Más del 70% combinará canales físicos y digitales, privilegiando descuentos reales y productos con una buena relación costo-beneficio.

Este comportamiento convierte a Black Friday en una fecha crítica para el flujo comercial de cierre de año, particularmente en bienes duraderos y en categorías de alta rotación como la línea blanca y los electrodomésticos.

El mercado del hogar: motor de crecimiento para el retail

De acuerdo con información de Circana, el desempeño del mercado del hogar apunta a mantener el ritmo de crecimiento observado el año previo. En 2024, esta categoría registró un incremento del 18% en ventas frente a 2023, resultado impulsado principalmente por la línea blanca, que concentró 53% del total, gracias a la preferencia del consumidor por productos funcionales y a una buena relación calidad-precio.

El segmento de electrodomésticos para el ambiente también mostró un comportamiento notable, con un aumento de 25% en las ventas. En este rubro, los aires acondicionados representaron casi la mitad de los ingresos. En la categoría de cocina, los electrodomésticos como licuadoras y procesadores aportaron 45% de los ingresos, mientras que las estufas avanzaron 22% y alcanzaron 70% del valor total del segmento.

Las tendencias de compra evidencian un perfil de consumidor pragmático: los cinco modelos más vendidos pertenecieron a línea blanca y tuvieron precios inferiores a $8,000 pesos. Entre los pequeños electrodomésticos sobresalieron un microondas, una licuadora premium y un procesador individual, todos con precios inferiores a $1,200 pesos, lo que confirma la inclinación por productos accesibles, duraderos y con beneficios tangibles para el hogar.

En lo que va de 2025, el mercado del hogar muestra una evolución marcada por nuevas prioridades de consumo y cambios en el entorno. La influencia del cambio climático ha provocado una disminución de las ventas de ventiladores y aires acondicionados, lo que impulsa a los consumidores a buscar alternativas más sostenibles y eficientes para climatizar sus hogares.

Otro hallazgo importante es el avance de los electrodomésticos compactos y multifuncionales, especialmente entre consumidores que habitan en espacios reducidos y valoran soluciones que optimicen el lugar sin comprometer el desempeño o el diseño. En línea blanca, la demanda se orienta hacia equipos inteligentes y conectados, capaces de operar con asistentes virtuales, control remoto mediante apps, inteligencia artificial y sensores automatizados.

La sostenibilidad sigue siendo un factor determinante en las decisiones de compra. Los hogares buscan aparatos con eficiencia energética, ahorro de agua, materiales reciclables y procesos de producción responsables. A esto se suman propuestas de diseño personalizable —en colores, acabados y formas— que reflejan el interés por equilibrar estilo y funcionalidad.

Finalmente, las aspiradoras robóticas siguen en expansión. Sus ventas han mostrado un crecimiento constante durante el año, impulsadas por la preferencia por soluciones automatizadas que simplifican tareas y ahorran tiempo, tendencia que se prevé que continúe.