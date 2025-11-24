Blog - Addictware

5 razones por las que SPEI hace más eficiente la experiencia de compra en esta temporada de descuentos

Estamos durante una de las temporadas de mayor actividad comercial del año, entre el Buen Fin y el Black Friday, los pagos digitales, y en particular las transferencias inmediatas SPEI, se han consolidado como una herramienta esencial para comercios y consumidores. Su operación en tiempo real, seguridad y disponibilidad 24/7 permitieron agilizar compras, mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la liquidez de miles de negocios en todo el país.

De acuerdo con estimaciones del sector, cada año aumenta el número de comercios que integra opciones de pagos digitales para hacer más eficientes sus procesos de cobro y evitar filas. Actualmente, seis de cada diez personas en México utilizan el SPEI para realizar transferencias digitales, de acuerdo con Banxico,

A su vez, el consumidor empieza a darles mayor uso a los pagos digitales inmediatos, la Asociación de Venta Online de México (AMVO) reportó en su estudio “Ecosistema Financiero Digital” que las transferencias SPEI crecieron de 17% a 29% este año, destacando su uso en mujeres de entre 25 a 34 años.

Es por ello que expertos de la fintech mexicana especializada en pagos digitales, STP indican cinco ventajas que los comercios y consumidores tienen al elegir los pagos inmediatos en sus compras en estas temporadas de descuentos.:

Pagos confirmados en segundos

El procesamiento inmediato de SPEI reduce tiempos de espera tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico, permitiendo a los comercios liberar inventarios con mayor rapidez y a los consumidores cerrar compras sin contratiempos.

Mayor seguridad y menor riesgo de fraude

Al realizarse directamente entre cuentas bancarias, SPEI minimiza riesgos asociados a clonación de tarjetas, contracargos o pagos apócrifos, lo que se traduce en operaciones más confiables para compradores y vendedores ya que por cada operación se expide un Comprobante Electrónico de Pago CEP que expide Banxico.

Disponibilidad continua, incluso en días de alta demanda

Durante periodos de promociones, cuando la actividad es intensa y los horarios se extienden, SPEI permite pagos en cualquier momento las 24 horas y los 365 días del año, evitando retrasos y permitiendo ventas incluso fuera de horarios bancarios tradicionales.

De acuerdo con datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur), 78% de los comercios que participaron en la edición 2025 de El Buen Fin reportó aumentos en ventas entre 10% y 30%.

Liquidez inmediata para los negocios

A diferencia de otros métodos de pago que pueden tardar días en liquidarse, las transferencias SPEI dan a los comercios acceso instantáneo a los recursos, facilitando la gestión de flujo de efectivo y liquidez en días clave para sus ingresos anuales.

Impulso a comercios de todos los tamaños

Desde grandes retailers hasta pequeños negocios y emprendedores digitales, las transferencias SPEI se han convertido en un habilitador clave para competir en temporadas de altos volúmenes de venta sin necesidad de infraestructura costosa.

Los pagos digitales son fundamentales en momentos como el Buen Fin y Black Friday, donde cada minuto cuenta. Las transferencias por SPEI o CoDi ofrecen confirmaciones en tiempo real y mayor seguridad, SPEI se mantiene como una de las herramientas más confiables para impulsar las ventas del ecosistema comercial mexicano.



Con el crecimiento sostenido del comercio electrónico en México y la adopción de soluciones de pago digital, se espera que SPEI continúe jugando un rol crucial para fortalecer la competitividad del país, incrementar la inclusión financiera y mejorar la experiencia de pago durante las próximas temporadas de promociones.